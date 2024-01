Krasses Angebot bei Amazon: Photoshop & Lightroom zum Tiefpreis

Wer als Profi oder Hobbyanwender mit gehobenen Ansprüchen eine Software zur Bild- und Fotobearbeitung sucht, kann derzeit bei Amazon ein echtes Schnäppchen machen. Dort gibt es das „Adobe Foto-Abo“ mit Photoshop und Lightroom in Jahreslizenz stark reduziert. GIGA hat alle Infos für euch.

Windows 11 Facts

Creative Cloud Foto-Abo mit Photoshop CC und Lightroom CC für nur 87,99 Euro

Das Creative-Cloud-Foto-Abo umfasst die Programme Adobe Photoshop CC sowie Adobe Lightroom CC inklusive 20 GB Cloud-Speicher im 1-Jahres-Lizenz zum Tiefpreis von 87,99 Euro. Zum Vergleich: Der Normalpreis für das Programmpaket beträgt etwa 140 Euro für ein Jahr. Der Aktivierungscode kommt zeitnah per E-Mail, ein Benutzerkonto bei Adobe und der Download der Programme ist zur Einlösung erforderlich.

Adobe Creative Cloud Foto-Abo Statt 141,90 Euro UVP: Bundle mit Photoshop und Lightroom inkl. 20 GB Cloud-Speicher, 1-Jahres-Lizenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.01.2024 08:21 Uhr

Geeignet sind Photoshop CC und Lightroom CC für Windows und Mac, Photoshop CC könnt ihr außerdem auch auf dem iPad verwenden. Natürlich sind auch alle künftigen Programm-Updates für den Abo-Zeitraum enthalten.

Adobe Creative Cloud Foto-Abo zum Tiefpreis: Für wen lohnt sich das Angebot?

Photoshop CC ist das führende Programm für die Bearbeitung von Grafiken aller Art, das in puncto Funktionsumfang und Leistungsfähigkeit von keinem anderen Bildbearbeitungs-Programm übertroffen wird. Lightroom CC wiederum ist ein leistungsstarkes Programm für die Verwaltung von Digitalfotos und die schnelle Entwicklung von RAW-Fotografien mithilfe zahlreicher Bearbeitungsmöglichkeiten.

Adobe Creative Cloud Foto-Abo jetzt ab 87,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.01.2024 08:21 Uhr

Das Creative-Cloud-Foto-Abo in erster Linie für Anwender geeignet, die Bildbearbeitung und / oder Digitalfotografie professionell oder als Hobby mit gehobenen Ansprüchen betreiben. Wer sowieso vorhatte, sich in die in der Industrie als Standard-Tools geltenden Programme für professionelle Bildbearbeitung, Bildverwaltung und RAW-Entwicklung einzuarbeiten, hat jetzt wohl keine Ausrede mehr.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.