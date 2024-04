Let’s Dance 2024: Das sind die Tanz-Paare in Staffel 17!

In der sechsten Folge der 17. Staffel von „Let's Dance“ gab es einen Partnerwechsel! Hier erfahrt ihr, welches Tanzduo das Publikum begeistern konnte, welcher Star kurz vor dem Aus stand und was für weitere Überraschungen die Show bereithielt.



In den Live-Shows von „Let's Dance“ widmen sich bekannte Tanzneulinge dem professionellen Tanzen, unterstützt von versierten Profitänzern. Sie entwickeln gemeinsam mit ihren Trainern Performances und Choreografien, die vor Jury und Publikum Bestand haben müssen. Jeden Freitag um 20:15 Uhr präsentieren sie ihre Tanzkünste im Fernsehen auf RTL oder im Stream bei RTL+. Die Einzelheiten zu den Tänzen der sechsten Show und besondere Regelungen lest ihr hier.

Das waren die Tänze und Punkte in der sechsten Show

Die neun Promis präsentierten in der sechsten Show verschiedene Tänze: darunter Slowfox, Sambas, einen Wiener Walzer, einen Langsamen Walzer, einen Cha-Cha-Cha, einen Quickstep, einen Paso Doble und einen Jive. Sie hatten fünf Tage Zeit, um mit den Profitänzern die Tänze zu lernen und zu perfektionieren. Eine Herausforderung, zumal für die sechste Show die Tanzpaare neu zusammengestellt wurden. Folgend sind die einzelnen Tänze und die dazugehörigen Bewertungen der Jury von „Let's Dance“:

Die Einzeltänze

Das sind die drei Sonderregeln

Der Austausch der Partner erzeugte schon Überraschung unter den Zuschauern, jedoch war das nicht das einzige unerwartete Ereignis. Zu Beginn der Sendung enthüllten sowohl die Jury als auch die Moderatoren drei Neuigkeiten, von denen eine völlige Neuerung dabei war. „In Show 6 verlässt uns ...“ niemand! Wie schon in der letzten Staffel, so sind auch dieses Mal alle Paare für die nächste Runde qualifiziert. Stattdessen wird erneut der Bonuspunkt an das Paar vergeben, das die meisten Punkte und Stimmen sammelt. Diese Regelung kennen wir schon, aber es gibt noch eine weitere Neuerung: Zum ersten Mal werden alle in dieser Show gesammelten Punkte und Stimmen auch für Show 7 angerechnet! Das verspricht sowohl für die Zuschauer als auch für die Paare eine spannende Fortsetzung.

Dieses Paar erhält den Bonuspunkt

Wie auch im letzten Jahr war wieder ein Bonuspunkt zu ergattern, der in der nächsten Show Schutz bieten und möglicherweise entscheidend sein könnte. Diesen Punkt sicherte sich Mark Keller. Zusammen mit seiner Switch-Partnerin Ekaterina Leonova erreichte er die Spitzenposition und kann jetzt gemeinsam mit Kathrin Menzinger den Joker einsetzen. Die höchste Punktzahl der Jury ging jedoch an Detlef Soost und seine Tauschpartnerin Kathrin Menzinger.

Für dieses Paar könnte es in Show 7 das Aus bedeuten

In der sechsten Show erfolgte kein Ausscheiden, aber für drei Teams könnte die nächste Episode kritisch werden. Laut der Summe von Jury- und Zuschauerbewertungen wären Lulu und Massimo Sinató diejenigen gewesen, die hätten gehen müssen. Zudem stehen Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin sowie Biyon Kattilathu und Marta Arndt unter Druck, da sie aufgrund der bisherigen Jurywertungen um ihr Weiterkommen fürchten müssen.

Diese Paare haben die Show bereits verlassen

Der Discofox-Marathon ist zurück!

Der Discofox-Marathon kehrt zurück und mit ihm die Freude vieler Fans! Im letzten Jahr musste dieses Tanz-Highlight der Salsa-Night weichen, doch dieses Jahr ist der Kampf um die Discofox-Krone wieder eröffnet. Schon jetzt dürfen die Fans über die Musikauswahl online ihr Votum abgeben. In der nächsten Ausgabe der Show werden die Tanzpaare nicht nur neue Choreografien präsentieren, sondern auch auf einer außergewöhnlichen Schlager Party das Tanzbein schwingen. Auf dem Tanzparkett wird es spannend: Zwei der Stars müssen die Show verlassen, wobei die Spannung durch die Ergebnisse und Abstimmungen der sechsten Show noch gesteigert wird.

Darauf könnt ihr euch bei der Tanzshow freuen

Die neueste Staffel von „Let’s Dance“ ist gestartet, und es geht darum, den „Dancing Star“ für das Jahr 2024 zu küren! Die verbliebenen neun Promis treten an, um die Jury und das Publikum von sich zu überzeugen und den Pokal zu ergattern, der zuletzt von den Dancing Stars 2023, Anna Ermakova und Valentin Lusin, gewonnen wurde. In den kommenden sechs Episoden müssen sie mit einer Vielzahl an Tänzen – darunter Latein, Standard und weitere Kategorien – ihr Können zeigen, das sie innerhalb einer Woche intensiven Trainings erlernt haben. Wöchentlich scheidet das Paar mit den niedrigsten Punkten von Jury und Zuschauern aus, bis nur noch das Siegerpaar übrig ist. Freut euch auf eine schillernde Showreihe, gefüllt mit Glanz, Glamour, artistischen Einlagen und purer Leidenschaft. Ein Muss für alle Tanzfans!

