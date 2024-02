Let’s Dance 2024: Alle Kandidaten, Start & Stream

Das Tanzbein wird wieder geschwungen! Am Freitag startet die neue Staffel „Let’s Dance“. Alle Kandidaten und Infos zum Start erhaltet ihr hier.

Mit dem Höhepunkt der „Let’s Dance“-Saison 2023 wurde Anna Ermakova zum Dancing Star der 16. Staffel gekürt. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin setzte sie sich durch außergewöhnliche Leistungen und Rekordbrüche durch und errang den verdienten Sieg. Ebenso beeindruckend war die Darbietung der Tanzpaare bei der großen Weihnachtsshow. Die Spannung steigt erneut, denn diesen Freitag beginnt die 17. Staffel von „Let’s Dance“ mit der traditionellen Kennenlernshow.

RTL hat die Vorfreude unter den Fans geschürt, indem der Sender enthüllte, welche Stars 2024 um den Titel tanzen werden. Trotz des Ausfalls eines Prominenten wurde schnell Ersatz gefunden. Details zu den teilnehmenden Prominenten, den Profi-Tänzern, die in der 17. Staffel mitwirken (oder fehlen), sowie den Sendetermin findet ihr hier.

Unsere Kollegen von desired.de zeigen euch in ihrem Video sieben Dinge, die ihr bestimmt noch nicht über die Tanzshow wusstet:

Let’s Dance: Diese 7 Dinge wusstest du bestimmt noch nicht!

Wann startet die neue Staffel von „Let’s Dance“?

„Let’s Dance“ setzt seine Tradition fort und eröffnet die neue Tanz-Saison im Frühling, diesmal am Freitag, den 23. Februar 2024. Los geht es mit einer großen Kennenlernshow. Die Show wird anschließend jeden Freitagabend wöchentlich ausgestrahlt. In der 17. Staffel dürfen wir gespannt sein, welche bekannten Gesichter und Tanzprofis es schaffen werden, die Herzen der Zuschauer für sich zu gewinnen und wer schließlich als „Dancing Star 2024“ gekürt wird. Das spektakuläre Finale, das voraussichtlich im Mai über die Bühne gehen wird, leitet über zur letzten Live-Show der Saison, der Profi-Challenge. Am Jahresende können wir uns vermutlich über eine Weihnachtsshow freuen.

Sendetermine für TV und im Stream

Bislang gibt es keine festgelegten Ausstrahlungstermine für die 17. Staffel. Wenn sich die Tanzshow an die Muster der Vergangenheit hält, sind einschließlich der Kennenlernshow, des Finales und der Profi-Challenge, insgesamt 14 Ausstrahlungen zu erwarten. Fest steht jedoch, dass „Let’s Dance“ im Jahr 2024 weiterhin seine traditionelle Sendezeit beibehält und jeden Freitag um 20:15 Uhr auf RTL zu sehen sein wird. Aufgrund des gesetzlichen Tanzverbots wird die Sendung am Karfreitag nicht ausgestrahlt. Daher erwarten wir für „Let’s Dance“ 2024 die folgenden Ausstrahlungstermine:

Kennenlernshow: Freitag, 23. Februar 2024, ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+

Folge 1: Freitag, 1. März 2024, ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+

Folge 2: Freitag, 8. März 2024, ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+

Folge 3: Freitag, 15. März 2024, ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+

Folge 4: Freitag, 22. März 2024, ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+

Folge 5: Freitag, 5. April 2024, ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+

Folge 6: Freitag, 12. April 2024, ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+

Folge 7: Freitag, 19. April 2024, ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+

Folge 8: Freitag, 26. April 2024, ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+

Folge 9: Freitag, 3. Mai 2024, ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+

Folge 10: Freitag, 10. Mai 2024, ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+

Folge 11: Freitag, 17. Mai 2024, ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+

Folge 12 (Finale): Freitag, 24. Mai 2024, ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+

Profi-Challenge: Freitag, 31. Mai 2024, ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+

Nach dem Ende der Live-Show ist es wahrscheinlich, dass das „Exclusiv Spezial“ unter der Moderation von Frauke Ludowig ausgestrahlt wird. Für diejenigen, die „Let’s Dance“ zeitgleich zur Fernsehübertragung online sehen möchten, bietet RTL+ die Möglichkeit, dies über einen Live-Stream zu tun. Zudem ist es möglich, verpasste Folgen anschließend auf RTL+ zu streamen. Die neuesten Episoden sind nach ihrer Ausstrahlung im Fernsehen für eine begrenzte Zeit kostenlos verfügbar, vorausgesetzt, man registriert sich ohne Kosten auf RTL+. Für den Zugriff auf frühere Folgen und komplette Staffeln aus vergangenen Jahren ist ein RTL+ Premium-Abo erforderlich, das unbegrenztes Streaming ermöglicht. Aktuell zahlen Nutzer mit dem Season Pass vier Monate lang nur den halben Preis.

Diese Promis sind bei „Let’s Dance“ 2024 dabei

In der letzten Saison der Live-Show machten zwar humorvolle Spekulationen die Runde, dass Promis wie Horst Lichter, Tom Beck, Günther Jauch und Lukas Podolski in der nächsten Ausgabe als Teilnehmer zu sehen sein könnten, jedoch steht keiner dieser Promis auf der Teilnehmerliste. Wegen persönlicher Umstände musste ein Star bereits vor dem Beginn der neuen Staffel absagen, aber es wurde schnell für einen adäquaten Ersatz gesorgt. Im Jahr 2024 werden die folgenden Prominenten bei „Let’s Dance“ das Tanzparkett erobern:

Diese Profis sind in der aktuellen Staffel dabei

RTL hält die Identität seiner Profitänzern traditionell bis kurz vor dem Beginn der neuen Staffel geheim. Nun jedoch wurde enthüllt, dass in der 17. Staffel sowohl vertraute als auch neue Profis das Tanzparkett betreten werden. Diese erfahrenen Tänzerinnen und Tänzer werden den Prominenten die Kunst des Tanzens vermitteln:

Diese Tanzprofis stehen 2024 wieder auf dem Tanzparkett. (© RTL)

Alexandru Ionel (29)

Anastasia Stan (26)

Ekaterina Leonova (36)

Kathrin Menzinger (35)

Malika Dzumaev (32)

Mariia Maksina (26)

Marta Arndt (34)

Massimo Sinató (43)

Mikael Tatarkin (27)

Patricija Ionel (28)

Paul Lorenz (36)

Vadim Garbuzov (36)

Valentin Lusin (36; Dancing Star 2023)

Zsolt Sándor Cseke (36)

Das Jahr 2024 verspricht mit der neuen Riege an Promis und Profis eine fesselnde „Let’s Dance“-Saison. Die Paarungen werden am 23. Februar 2024 in der Auftaktshow enthüllt. Aufgrund ihrer Schwangerschaften werden die Profitänzerinnen Renata Lusin, Christina Hänni und Isabel Edvardsson dieses Jahr eine Pause einlegen. Somit müssen wir bei der kommenden „Let’s Dance“-Staffel auf ihre Anwesenheit verzichten. Ebenfalls fehlt Christian Polanc, der in der 17. Staffel nicht zum festen Ensemble gehört.

Für die Bewertung der Tanzleistungen greifen Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi auch im Jahr 2024 wieder zu ihren Punktekellen. Das bewährte Moderatorenduo, bestehend aus Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, wird auch diesmal die Zuschauer durch die Sendung begleiten.

Das ist neu bei „Let’s Dance“ 2024

Jedes Jahr hat die beliebte RTL-Tanzsendung „Let’s Dance“ Specials zu bieten. 2024 steht den Zuschauern eine bedeutsame Veränderung bevor: Die bisherige Bühnengestaltung wird komplett erneuert. In ihrem Interview mit DWDL enthüllte die neue RTL-Chefin Inga Leschek, dass die Show im kommenden Jahr ein völlig neues Studio-Design erhalten wird. Es wird ein neues, innovatives Set geben. Dabei werde die bekannte Atmosphäre durch Glamour und Glanz ergänzt. Unsere Vorfreude auf die Enthüllung des neuen Sets und die Leistungen der Profis und Promis in dieser neuen Umgebung ist groß.

„Let’s Dance“-Tour 2024: Hier gibt es Tickets

Jetzt ist die Gelegenheit, Tickets für die „Let's Dance“-Live-Tour 2024 zu ergreifen. Ihr habt die Möglichkeit zahlreiche Prominente und professionelle Tänzer aus der bevorstehenden 17. Staffel in atemberaubenden Live-Performances zu sehen. Diese Tour, die durch verschiedene Orte in Deutschland führt, beginnt im Oktober 2024. Interessenten werden ermutigt, sich baldmöglichst ihre Plätze zu sichern, um diese einzigartige Veranstaltung nicht zu verpassen.

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++