Wer sich gerade einen neuen Fernseher zulegen möchte, kann diese Woche bei Lidl zuschlagen. Der Discounter verkauft einen 55-Zoll-TV zum Preis von gerade einmal 399 Euro. Wir haben uns den Smart-TV im Details angeschaut.

Lidl bietet Toshiba-TV für 399 Euro an

Die Auswahl an Fernsehern im Niedrigpreis-Bereich ist riesig. Immer wieder hauen Discounter neue Angebote raus. So jetzt auch Lidl, wo ihr den Toshiba 55UA2B63DGQ zum günstigen Preis von 399 Euro (statt 679,99 Euro UVP) plus ca. 25 Euro Versand bekommt. Mit einer Bilddiagonale von 55 Zoll (139 cm), 4K-Auflösung und integrierten Smart-TV-Anwendungen kann sich dies allemal sehen lassen. Zumal das gleiche Modell bei Amazon und anderen Händlern deutlich teurer ist.

Was hat der Toshiba-TV drauf?

Man bekommt mit dem Toshiba-Fernseher bei Lidl ein Modell von 2020, welches sich auch per Sprachsteuerung über den Google Assistant steuern lässt. Der 55 Zoll in der Diagonale messende Bildschirm löst mit 4K auf und unterstützt Dolby Vision HDR. Dank integriertem Triple-Tuner DVB-C/-S2/-T2 lässt sich TV über Kabel oder Antenne direkt auf dem Gerät empfangen, gänzlich ohne zusätzlichen Receiver. Das integrierte Android-Betriebssystem gibt Zugriff auf eine große Auswahl an Apps im Google Play Store und bekannte Streaming-Dienste, wie Netflix oder Amazon Prime Video, sind bereits installiert.

Die wichtigsten technischen Daten in der Zusammenfassung:

Modell: 55UA2B63DGQ

Modelljahr: 2020

Display: LED

Displaygröße: 55 Zoll / 139 cm

Auflösung: 4K (3.840 × 2.160)

HDR: Dolby Vision HDR

Anschlüsse: 4x HDMI (CEC + ARC), 2x USB, Ethernet, VGA

Lautsprecherleistung: 2x 10 W

Tuner: Single Triple Tuner (DVB-C/-S2/-T2)

