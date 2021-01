Nicht wenige Menschen starten in den Morgen mit einer guten Tasse Kaffee oder darf es gleich etwas mehr sein? Bei Lidl gibt's ab heute ein innovatives und passendes Produkt zum Bestpreis – praktisch und platzsparend.

Wer nur ein oder zwei kleinere Tassen Kaffee trinkt, der begnügt sich oft mit einer Kapsel- beziehungsweise Pad-Maschine. Doch manchmal reicht dies nicht, kommen Gäste oder verlangt es nach mehr Koffein, dann muss es schon eine ordentliche Kanne Filterkaffee sein. Bisher brauchte es also zwei solcher Kaffeemaschine – eine für Pads und eine für klassischen Filterkaffee, ein kleines (Platz-)Problem.

Ab Donnerstag bei Lidl: Philips 2-in-1 Senseo-Kaffeemaschine

Die Lösung gibt's ab Donnerstag, dem 21. Januar, bei Lidl zum besten Preis in den Filialen – die Philips 2-in-1 Senseo-Kaffeemaschine „Switch HD7891/70“ für nur 74,99 Euro. Wichtig: Online kann sie im Moment nur vorgemerkt, noch nicht gekauft werden. Was ist das Besondere? Dieser Tausendsassa kann sowohl für Filter- und Padkaffee genutzt werden und integriert gleich zwei passende Brühtechnologien. So hat der Kaffeeliebhaber die Wahl zwischen ein oder zwei Tassen Senseo-Kaffee oder aber bis zu 7 Tassen Filterkaffee.

Und so funktioniert die geniale Switch-Kaffeemaschine:

Für Letzteren gibt's auch noch eine passende Thermoskanne aus Edelstahl dazu. Wer lieber „Crema“ haben möchte der greift zu den bekannten Senseo-Pads. Dank eines Pumpendrucks von einem Bar gelingt die feine Note auf dem Heißgetränk. Gut zu wissen: Der Wasserbehälter fasst einen ganzen Liter und muss so nicht ständig nachgefüllt werden, wenn man mal nur eine Tasse Kaffee möchte.

Kundenecho für die 2-in-1-Kaffeemaschine

Und was sagen die Kunden? Bei Lidl selbst finden sich noch keine Bewertungen, im Gegensatz zu Amazon. Dort gibt's aktuell die verwandte Philips Senseo HD6592/60 für 93 Euro und mit über 3.000 Bewertungen – 4,6 von 5 Sternen sind es aktuell. Ergo: Die 2-in-1 Senseo-Kaffeemaschine überzeugt sicherlich auch in Zukunft die Lidl-Kunden.