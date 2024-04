Lidl verkauft neue Mähroboter für kleine und große Gärten zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr einen Garten mit einer Rasenfläche besitzt und keine Lust auf das Mähen habt, dann solltet ihr bei Lidl reinschauen. Im Onlineshop des Discounters werden neue Mähroboter verkauft, die sich für kleine und größere Gärten eignen. Eine Version kommt sogar mit App-Support.

Lidl verkauft neue Mähroboter zu kleinen Preisen

Es wird immer wärmer und damit beginnt wieder die Zeit, in der ihr Rasen mähen müsst. Seid ihr keine Fans davon, dann gibt es bei Lidl eine günstige Lösung, um euch davor zu drücken. Der Discounter verkauft nämlich wieder Mähroboter zu kleinen Preisen. Von Parkside gab es schon im vergangenen Jahr einen Mähroboter, der richtig gut angekommen ist und schnell ausverkauft war. In diesem Jahr legt Lidl sogar zwei Versionen auf, die für Gärten mit 500 m² oder 1.000 m² gedacht sind.

Anzeige

Der Parkside 20 V PMRA 20-Li B2 ist das Standard-Modell für 249 Euro (bei Lidl anschauen). Dieser Mähroboter macht im Grunde alles von allein. Ihr beschränkt nur die Rasenfläche mit einem Draht und der Rest passiert automatisch. Die Schnitthöhe lässt sich zwischen 25 und 60 mm einstellen. Zudem könnt ihr noch einiges am Gerät einprogrammieren. Geeignet ist dieses Modell für Rasenflächen von bis zu 500 m².

Parkside 20-V-Mähroboter PMRA 20-Li B2 für 500 m² Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.04.2024 14:29 Uhr

Der Parkside 20 V PMRDA 20-Li B2 ist die bessere Version mit größerem Akku und App-Support. Er ist für Rasenflächen von bis zu 1.000 m² geeignet und kann per WLAN oder Bluetooth gesteuert werden. Auch hier müsst ihr einen Begrenzungsdraht im Boden vergraben. Er kostet mit 369 Euro aber auch deutlich mehr (bei Lidl anschauen).

Anzeige

Parkside 20-V-Mähroboter PMRDA 20-Li B2 für 1000 m² Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.04.2024 14:34 Uhr

Lohnt sich so ein Mähroboter?

In meinen Augen schon. Meine Rasenfläche ist mit etwa 60 qm nicht wirklich groß, doch der Rasen sieht durch das regelmäßige Mähen einfach viel besser und gesünder aus. Das Schnittgut wird dabei nicht entsorgt, sondern dient als Dünger. Bei mir läuft der Mähroboter alle zwei bis drei Tage automatisch durch. Nur die Ränder muss ich mit einem Rasentrimmer noch freischneiden, weil meine Bordsteine zu hoch sind. Die Arbeitserleichterung ist immens und ich habe einen der schönsten Rasen in meiner Nachbarschaft. Von mir gibt es also eine klare Empfehlung.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.