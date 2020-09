Ihr könnt euch jetzt das neue Mario Kart Live: Home Circuit für die Nintendo Switch bei MediaMarkt und Saturn vorbestellen. Wie ihr dabei außerdem noch etwas Geld sparen könnt, verraten wir euch hier.

Der neueste Eintrag im populären „Mario Kart“-Franchise wird voraussichtlich am 16. Oktober erscheinen. Mario Kart Live: Home Circuit wird euch in Kombination mit eurer Nintendo Switch die Möglichkeit geben, euer Wohnzimmer in eine Rennstrecke zu verwandeln – Schlafzimmer, Küche, Bad und alle anderen Zimmer funktionieren natürlich genau so gut. Mit einem echten Spielzeugauto wird das „Augmented Reality“-Game das „Kart Racing“-Genre auf innovative Weise erweitern. Ihr könnt das Spiel jetzt schon bei MediaMarkt und Saturn vorbestellen – und dabei mit einem Trick auch noch Geld sparen.

Mario Kart Live: Home Circuit ab jetzt vorbestellbar

Mario Kart Live: Home Circuit wird derzeit bei MediaMarkt und Saturn für 109 Euro angeboten. Ihr habt allerdings die Möglichkeit, darüber hinaus noch einmal 10 Euro zu sparen und den Preis somit auf 99 Euro zu drücken.

Um diesen Rabatt in Anspruch nehmen zu können, müsst ihr euch nur für den MediaMarkt- bzw. Saturn-Newsletter registrieren. Im Anschluss daran erhaltet ihr einen „10 Euro“-Coupon, den ihr innerhalb von 48 Stunden bei Einkäufen ab einem Wert von 100 Euro einlösen könnt.

Hier könnt ihr Mario Kart Live: Home Circuit bei MediaMarkt vorbestellen:

Meldet euch hier für den MediaMarkt-Newsletter an!

Hier könnt ihr Mario Kart Live: Home Circuit bei Saturn vorbestellen:

Meldet euch hier für den Saturn-Newsletter an!

Mario Kart Live: Home Circuit - Kart-Racing in eurem Wohnzimmer

Neben dem Switch-Spiel sind im Lieferumfang von Mario Kart Live: Home Circuit ein Rennauto und vier Bögen zur Begrenzung der Strecke enthalten. Beim Kauf müsst ihr euch allerdings zwischen der Mario- und Luigi-Version entscheiden – wählt einfach den Charakter aus, der euch besser gefällt.

Ihr könnt das Game mit bis zu drei anderen Spielern zusammen zocken. Dazu benötigt allerdings jeder Rennfahrer eine Switch, das Spiel und ein Rennauto.

