Amazon hat aktuell die Marshall Minor III kabellosen Kopfhörer zum Bestpreis im Angebot. Wer auf der Suche nach einer stylischen AirPods-Alternative mit gutem Klang ist, kann hier getrost zuschlagen. GIGA hat die Details.

Marshall Minor III für unter 100 Euro bei Amazon

Amazon bietet die neuen Marshall Minor III gerade für 99,90 Euro an und damit sind die kabellosen Kopfhörer im rockigen Design so günstig wie noch nie zuvor zu haben. Die klangstarken True Wireless Earbuds erinnern vom Aussehen her an Apples AirPods, denn sie besitzen keine Silikon- oder Schaumstoff-Aufsätze für die Ohrmuschel. Der Vorteil ist klar: Das Tragegefühl ist wesentlich offener, da das Ohr nicht komplett verschlossen wird. Außerdem bekommt man so auch noch etwas von seiner Umwelt mit. Natürlich müssen die eigenen Ohrmuscheln mit diesem AirPod-ähnlichen Design kompatibel sein.

Wenn sie aber gut passen, lassen sie es richtig krachen. Der satte Sound hat schon im Vorgängermodell voll überzeugt und ist vor allem bei Freunden der Rock- und Popmusik beliebt. Die geriffelten Zierelemente auf dem Gehäuse wirken schick und geben den klassischen Marshall-Amp-Look wieder.

Die Earbuds halten 5 Stunden am Stück durch, wenn ihr die mitgelieferte Ladebox dabei habt sogar bis zu 25 Stunden. Ein Mikrofon ist ebenfalls eingebaut, damit ihr in Kombination mit den Touch-Elementen an den Hörern nicht nur eure Musik steuern, sondern auch Anrufe entgegen nehmen könnt.

Die technischen Details des Marshall Minor III im Überblick:

True Wireless Earbuds

Bluetooth 5.2

bis zu 5 Stunden Akkulaufzeit am Stück, insgesamt 25 Stunden mit Ladebox

bis zu 10 Meter Bluetooth-Reichweite

Touch-Bedienelemente an den Ohrhörern

spritzwassergeschützt

Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz

Maximalpegel: 93 dB (179 mV @ 1 kHz)

Impedanz: 32 Ohm

inklusive Ladebox und USB-C-Ladekabel

Marshall Minor III True Wireless Earbuds

