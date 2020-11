Zum Singles Day packt MediaMarkt den großen Schnäppchenhammer raus. Auf einen großen Teil des Sortiments gibt es Rabatte für Club-Mitglieder, einige Highlight-Produkte sind zusätzlich reduziert – darunter die Switch Lite, OLED-TVs von Sony und LG, Samsung-Handys und mehr. Wir erklären euch, was im Angebot ist und wie ihr es bekommt.

Wichtig: Um die Rabatte im vollen Umfang zu bekommen, müsst ihr euch für den MediaMarkt-Club kostenlos registrieren. Club-Mitglieder erhalten 11 % auf fast das gesamte Sortiment. Ausnahmen und weitere Bedingungen findet ihr unten im Artikel. Es gibt übrigens eine ähnliche Singles-Day-Aktion bei Saturn – schaut mal rein, die Angebote sind ebenfalls hot!

Für die meisten Rabatte müsst ihr im MediaMarkt Club registriert sein, im Online-Shop solltet ihr euch außerdem mit derselben E-Mail-Adresse einloggen wie die, mit der ihr im MediaMarkt Club registriert seid. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und hat diverse Vorteile, unter anderem längere Umtauschfristen und längere Zeiträume für die 0-%-Finanzierung. Am heutigen Singles Day regnet es außerdem Rabatte für Club-Mitglieder. Alle Club-Mitglieder bekommen 11 % Rabatt auf fast das gesamte Sortiment – Ausnahmen sind folgende:

11% Club-Rabatt nicht gültig auf APPLE iPhone 12, 12 pro, 12 mini, 12 pro max, APPLE iPad Air 4th Generation, SONOS, XBOX (Modelle 2020), Vorbesteller-Artikel, Verträge mit Drittanbietern, Drittanbieter-Artikel, Members-Only-Artikel, sämtliche Download-/Content-/GamingCards, Gutschein (-karten/-boxen), Prepaid-Aufladekarten/-Services, E-Books/Bücher, digitale Guthabenkarten, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel, Tchibo Cafissimo, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids und Versandkosten. Gilt ausschließlich für Club-Mitglieder, die ein verfügbares Aktionsprodukt während des Aktionszeitraums (11.11.2020, lokale Öffnungszeiten beachten) in einem MediaMarkt in Deutschland oder im MediaMarkt Onlineshop auf mediamarkt.de kaufen/bestellen (Aktion nicht gütig bei Käufen von Drittanbietern auf mediamarkt.de). Auf folgende Produktgruppen erhalten Club-Mitglieder zusätzlich einen Rabatt von 4 % auf den jeweils ausgewiesenen Verkaufspreis: Samsung Smartphones, Tablets und entsprechendes Zubehör, Beauty-Produkte, IT-Zubehör, GSM-Zubehör, Foto & Foto-Zubehör, Microsoft IT-Produkte. Für den Erhalt des Club-Preises ist die Vorlage der Club-Karte an der Kasse vor Bezahlung bzw. Online der Kauf als eingeloggtes Club-Mitglied erforderlich. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Irrtümer vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und solange der Vorrat reicht.