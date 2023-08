MediaMarkt verkauft Samsung-Handy mit großem Akku sehr günstig

Mit dem Galaxy A23 hat Samsung im Jahr 2022 ein wirklich spannendes Mittelklasse-Smartphones vorgestellt, das im Schatten des Galaxy A53 eher unter dem Radar fliegt. Jetzt, wo der Preis deutlich gefallen ist, wird das Handy zu einem kleinen Geheimtipp.

Samsung Galaxy A23 im Preisverfall

Samsung hat das Galaxy A23 im Jahr 2022 zum Preis von 299 Euro auf den Markt gebracht. Nach einigen Monaten ist der Preis Stück für Stück gesunken, sodass dieser jetzt einen Bereich erreicht hat, wo das Smartphone zu einem echten Schnäppchen wird. Bei MediaMarkt bekommt man das Handy aktuell nämlich für nur noch 179 Euro (bei MediaMarkt anschauen).

Andere Händler wie Amazon können da nicht mithalten. Dort kostet das Handy etwa 235 Euro (bei Amazon anschauen). Dafür gibt es dann sechs Monate länger Garantie. Samsung selbst verlangt im eigenen Shop nur noch 239 Euro (bei Samsung anschauen). MediaMarkt ist hier also ungeschlagen und verlangt einen extrem guten Preis für das Handy. Versandkosten fallen auch keine an, wenn ihr nicht in den Laden rennen, sondern es einfach online bestellen wollt.

Wenn ihr euch das Samsung-Handy holt, solltet ihr diese Einstellungen sofort ändern:

Was macht das Samsung Galaxy A23 so interessant?

Beim Samsung Galaxy A23 stimmt bei 179 Euro endlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Handy war vorher gefühlt etwas zu teuer, für unter 200 Euro ist es aber genau richtig ausgestattet. Ihr bekommt ein 6,6-Zoll-Display mit 120 Hz, einen anständigen Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher, der sich per microSD-Karte erweitern lässt. Weiterhin ist die 50-MP-Kamera mit einem optischen Bildstabilisator ausgestattet, der dafür sorgt, das eure Fotos und Videos nicht mehr verwackelt werden.

Mit dem 5G-Modem ist das Galaxy A23 für die Zukunft abgesichert, bekommt von Samsung fünf Jahre Software-Updates und bietet mit dem 5.000-mAh-Akku eine lange Laufzeit. Als eines der wenigen Smartphones auf dem Markt hat es zudem einen umfangreichen SIM-Slot integriert. Dort könnt ihr nicht nur zwei SIM-Karten, sondern zusätzlich noch eine microSD-Karte einlegen. Ihr müsst also absolut keine Kompromisse eingehen.