Bei MediaMarkt bekommt ihr aktuell das Samsung Galaxy A53 5G im Bundle mit der Nintendo Switch und „o2 Free M“-Tarif für nur 29,99 Euro im Monat. So viel kostet normalerweise allein der Tarif ohne die Prämien. Wir haben sämtliche Kosten ausgerechnet und verraten, warum sich das Angebot lohnt.

MediaMarkt: Samsung Galaxy A53 5G + Nintendo Switch + 20 GB

Wer mit dem neuen Samsung Galaxy A53 5G liebäugelt und darüber hinaus eine Nintendo Switch gebrauchen kann, sollte sich das Aktions-Bundle in der MediaMarkt-Tarifwelt näher ansehen. Für nur 44,94 Euro einmalige Kosten sowie 29,99 Euro Grundgebühr im Monat bekommt ihr Handy plus Konsole als Zugabe zum „o2 Free M“-Tarif mit 20 GB LTE/5G-Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flat. Das ist ein echt guter Deal, denn so viel kostet der Tarif bei o2 ohnehin schon – ohne irgendwelche Prämien. Aber Achtung: Das Bundle ist nur kurze Zeit verfügbar und könnte recht schnell ausverkauft sein, die Stückzahlen sind limitiert.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: o2

Tarif: Free M

20 GB LTE/5G -Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Tarif-Bundle bei MediaMarkt: Darum lohnt sich das Angebot

Um den Tarif mit anderen SIM-only-Handyverträgen vergleichbar zu machen, rechnen wir die effektiven Tarifkosten aus. So viel zahlt ihr rein für den 20-GB-Tarif, wenn man die Kosten für die Nintendo Switch sowie das Samsung Galaxy A53 5G (128 GB) herausrechnet:

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 29,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 3,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 764,70 Euro Gerätewerte

(aktuelle Online-Bestpreise laut idealo.de) 340 Euro (Handy) + 270 Euro (Konsole) Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte) 154,70 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 6,45 Euro Angebot ansehen

Das Samsung Galaxy A53 5G mit 128 GB Speicher kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 340 Euro, für die Nintendo Switch werden immer noch 270 Euro fällig. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten des Tarif-Bundles ab, bleiben effektiv 154,70 Euro für den Tarif übrig. Geteilt durch 24 Monate Mindestlaufzeit entspricht das 6,45 Euro im Monat – ein sehr günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 20 GB LTE/5G-Datenvolumen.

Wichtig: Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr rechtzeitig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht mehr um ein weiteres Jahr, sondern kann seit Anfang 2022 monatlich gekündigt werden.

Für alle, die gerne selbst nachrechnen, zeigen wir euch in folgendem Video Tipps und Tricks:

