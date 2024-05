Ultraschnelle Fritzbox günstig wie nie: Amazon & MediaMarkt liefern sich Preiskampf

Wenn ihr auf der Suche nach einem leistungsstarken Router für eure Glasfaserverbindung seid, dann solltet ihr gerade bei Amazon oder MediaMarkt vorbeischauen. Denn dort gibt es die AVM FRITZ!Box 5590 Fiber derzeit zum absoluten Schnäppchenpreis. Aber auch Modelle für DSL- und Kabel-Internet sind im Angebot. Hier die Details.

Amazon: Glasfaser-Router von AVM gnadenlos günstig

Ihr braucht einen leistungsstarken Router für eure Glasfaserverbindung? Dann hat Amazon gerade das passende Angebot für euch parat: Die AVM FRITZ!Box 5590 Fiber bietet für aktuell nur 219 Euro inklusive Versand modernste Router-Technik zum absoluten Schnäppchenpreis (Angebot bei Amazon ansehen). Alternativ könnt ihr auch bei MediaMarkt zuschlagen (bei MediaMarkt ansehen). So günstig war das Modell noch nie erhältlich und kostet bei anderen Händlern derzeit mindestens 239 Euro inklusive Versand. Wer also gerade einen soliden WLAN-Glasfaser-Router sucht, kann hier guten Gewissens zugreifen.

Was bietet euch die Fritzbox von AVM?

Die FRITZ!Box 5590 Fiber ist bekannt für ihre gute Leistung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s ist sie für schnelle Internetverbindungen ausgelegt und kann zahlreiche Geräte gleichzeitig bedienen, was sie für Haushalte mit vielen Nutzern und Smart-Home-Geräten interessant macht.

Der Router unterstützt die in Deutschland gängigen Glasfaseranschlüsse. Das ist besonders praktisch, wenn ihr plant, euren Anbieter zu wechseln oder einfach nur sicherstellen wollt, dass euer Router auch in Zukunft kompatibel bleibt. Neben der hohen Geschwindigkeit bietet die FRITZ!Box 5590 Fiber vier Gigabit-LAN-Ports und zwei USB-3.0-Anschlüsse. Diese Vielfalt an Anschlüssen ermöglicht es, verschiedene Geräte direkt zu verbinden, was für viele Nutzer ein Vorteil ist. Zugleich handelt es sich bei dem Modell um den aktuell schnellsten vom Hersteller AVM angebotenen Router.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Unterstützung der Mesh-Technologie. Mit Mesh könnt ihr euer WLAN erweitern und in verschiedenen Räumen eine stabile Verbindung sicherstellen. Das ist besonders nützlich in größeren Wohnungen oder Häusern, wo der Empfang manchmal schwächer ist. Die FRITZ!Box 5590 Fiber kann somit als zentrale Einheit in eurem Heimnetzwerk dienen.

Die angesprochenen Merkmale machen die FRITZ!Box 5590 Fiber zu einer ausgezeichneten Wahl für jeden, der sein Heimnetzwerk schneller machen möchte. Mehr als 1.600 Kunden bei Amazon haben ihre Bewertung hinterlassen und vergeben ziemlich gute 4,7 von 5 Sternen. Insgesamt bietet euch die Fritzbox daher ein gutes Gesamtpaket und das Angebot ist die ideale Gelegenheit, euer Heimnetzwerk aufzurüsten und von den vielen Vorteilen eines besonders schnellen Routers zu profitieren.

Auch Fritzboxen für DSL- und Kabelanschlüsse sowie der passende Repeater sind gerade günstig bei Amazon zu bekommen:



