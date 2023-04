Der Twitch-Streamer ist sowieso schon nicht für seine ruhige Art bekannt, doch jetzt spielte der Gamer ein Spiel, welches ihn auf die Palme brachte.

MontanaBlack am Ragen

Vor einigen Tagen spielte der Twitch-Streamer MontanaBlack in einem seiner Streams das Spiel „AltF42“. Jetzt kam dazu ein Highlightvideo auf einem seiner weiteren Kanäle „SpontanaBlack“ online. Das Videospiel gehört zu der Kategorie der sogenannten „Rage-Games“, also Videospiele, die extra unfaire Bedingungen haben und den Spieler so zum Ausrasten bringen sollen. Das hatte das Vorgängerspiel „AltF4“ schon bei MontanaBlack geschafft, zu dem der Streamer sagte: „Wir haben viele Spiele gespielt in der Vergangenheit. Von allen Spielen hat mich AltF4 am meisten gebrochen.“

Wirft doch einfach einen Blick ins folgende Video rein, um MontanaBlack beim Ragen zuzusehen:

Trotzdem machte es ihm anscheinend so viel Spaß, dass er den zweiten Teil spielte. Obwohl der Streamer, der vor kurzem seine Zuschauer ziemlich aufregte, des Spiels wegen eher negativ gestimmt war (mehrmals schlug er mit den Händen oder seinem Controller auf seine Stuhllehnen), war die Stimmung der Zuschauer in den Kommentaren durchaus positiv. Ihrem Lieblingsgamer beim Ausrasten zuzusehen und ihn noch etwas im Chat zu provozieren, war pure Unterhaltung. Zugegeben, bei der Art und Weise wie MontanaBlack ausrastet, muss man schmunzeln.

„AltF4“ – ein Spiel für die Frustrationstoleranz

Nicht nur MontanaBlack wird von diesem Spiel frustriert. Auch Streamer-Kollegen Trymacs und Knossi bekamen einen roten Kopf beim Zocken. Es ist aber auch wirklich fies! Das Spiel benennt sich selbst nach der Tastenkombination Alt+F4, die gedrückt wird, um ein Videospiel auf Steam sofort zu schließen. Somit provoziert es schon mit seinem Namen, es mit einem Ragequit zu beenden. Falls ihr eure Geduld mit den Spielen selbst testen wollt: den ersten Teil „ALTF4“ gibt es auf Steam für nur 2,50 Euro und für seinen Nachfolger „ALTF42“ muss man auf Steam nur 3,99 Euro bezahlen.