Nespresso feiert den Black Friday mit einer verrückten Aktion, denn der Kaffee-Anbieter verschenkt doch mal glatt seine hochwertigen Kapselmaschinen. Was es mit dem Deal auf sich hat? Hier erfahrt ihr die Details.

Nicht nur George Clooney liebt den Kaffee aus den kultigen Aluminiumkapseln von Nespresso, auch der Normalbürger erfreut sich daran. All dies hat aber seinen Preis, der zum Black Friday jedoch bei Nespresso mit fetten Rabatten versüßt wird. Das Gute daran: Bis Freitag müssen wir gar nicht erst warten, denn schon heute um Mitternacht geht's los mit der Schnäppchenjagd beim Kaffeespezialisten.

Black Friday bei Nespresso: Angebote ansehen und sichern

Nespresso mit Rabatt: Black Friday startet schon ab Donnerstag

Auf einer Sonderseite im Webshop kündigt man das große Shopping-Event mit einem Countdown an. Gespart werden kann dann zwischen dem 26.11. bis 30.11.2020 – 5 Tage an denen Nespresso-Kunden, und solche, die es werden wollen, mal so richtig zuschlagen können, denn es locken bis zu 60 Prozent Rabatt. Noch verrät Nespresso allerdings keine konkreten Deals, man spricht aber schon jetzt von Kaffeemaschinen, Kaffee-Pakete und Milchaufschäumer. Obendrauf warten dann noch die gesuchten Adventskalender.

Das neue Kapselsystem von Nespresso in Bild und Ton vorgestellt:

Wahrscheinlich wird's auch Rabatte für das neue Kaffeesystem von Nespresso geben – Vertuo. In den USA und Kannada wurde es ja schon 2014 eingeführt, bei uns jedoch erst vor zwei Jahren. Im Gegensatz zu den normalen Kapseln fallen diese bei Vertuo größer aus, so gibt's mehr Kaffee und eine größere „Crema“, einer Schaumkrone gleich. Wer also seinen Kaffee in XL mag, der sollte sich das System mal näher anschauen und vielleicht sogar eine „Zweitmaschine“ anschaffen.

Versandkosten sparen: So geht's

Übrigens eine Überraschung zum Black Friday verrät Nespresso dann doch: Eine versandkostenfreie Lieferung gibt's in der Zeit schon ab nur 100 Kapseln oder aber gleich beim Kauf einer neuen Maschine, sehr löblich.

