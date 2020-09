Bildquelle: GIGA

Auf die Größe kommt es nicht an, denn dass auch kleine Dinge extrem innovativ und praktisch sind, beweist uns diese Woche dieses „Teil“ beim bekannten Discounter Netto – praktisch und nützlich für jeden Handy-Besitzer.

Flapgrip – so der Name des Produkts – kann schon mal einen großen Erfolg verbuchen: Letzte Woche noch in der Höhle der Löwen, ab sofort schon beim Discounter Netto im Angebot. Der verlangt für die multifunktionale Handy-Halterung nur 7,78 Euro – leicht günstiger als direkt beim Hersteller oder auch über Amazon (7,99 Euro plus Versand). Auch online lässt sich das Teil bei netto bestellen. Geschnappt hatte sich den Deal bei den Löwen übrigens der Tausendsassa Ralf Dümmel. Warum der davon angetan war, lässt sich leicht erklären.

Flapgrip im Onlineshop von Netto

Flapgrip schon bei Netto: Multifunktionale Handy-Halterung mit „Klappeffekt“

Klein, günstig und eben verdammt praktisch, weil multifunktional. Flapgrip dient als Haltegriff, beispielsweise bei Selfies, im Auto wird das Ding zur Navihalterung am Lüftungsgitter. Freihändig Filme schauen? Auch dies wird möglich. Jeder Handy-Nutzer dürfte dafür Verwendung haben. Der eigentliche Clou: Flapgrip ist sehr dünn, nimmt kaum Platz weg und ist extrem leicht (75 x 30 mm, 9 Gramm). So passt es auf die Rückseite nahezu jeden Smartphones und jeder Hülle. Eingeklappt lässt es sich direkt zusammen mit dem Handy transportieren und steht jederzeit mit einem Push wieder zur Verfügung – einfach zusammen mit dem Smartphone ab in die Hosentasche damit.

Am besten erklärt sich Flapgrip noch immer direkt im informativen Film:

Hochwertiger Eindruck

Erwähnenswert: Im Gegensatz zu einigen China-Produkten, haben die Hersteller hier wohl auf qualitative Materialeinen gesetzt: Silikon, eine stabile Metallplatte und Federstahl. Ergo: Sollte was abkönnen und eine Weile halten.

Leider ist aktuell nicht ganz ersichtlich, ob es bei Netto auch alle Farben von Flapgrip geben wird – online gibt's derzeit nur das schwarze Modell. Wer also diesbezüglich eine speziellen Wunsch hat oder wer beim Discounter leer ausgehen sollte, der müsste sich dann im Netz bedienen. Wichtig zu wissen: Bei Flapgrip handelt es sich nur um die reine Halterung, eine Hülle wird nicht mitgeliefert.