Bei Netto könnt ihr ab sofort den Tefal Optigrill zum aktuellen Bestpreis erstehen. Wer auch in den heimischen 4 Wänden nicht auf echten Grillgenuss verzichten möchte, sollte sich das Angebot näher anschauen. Wir berichten die Details.

Tefal Optigrill GC705D: „Gut“ bei Stiftung Warentest

Der Tefal GC705D ist der günstigste sowie kleinste Grill der Optigrill-Reihe. Besonders preiswert bekommt ihr ihn aktuell bei Netto, denn der Discounter hat den beliebten Kontaktgrill aktuell für nur 89,99 Euro (statt 249,99 Euro UVP) im Angebot. Alternativ ist der kompakte Tischgrill auch bei Lidl zu dem Preis erhältlich, allerdings kommen hier nochmal 4,95 Euro Versandkosten obendrauf. Nicht nur die vielen positiven Bewertungen sprechen eine eindeutige Sprache, auch Stiftung Warentest zeigt sich überzeugt vom Optigrill und und vergibt die Note 2,2 („gut“).

Lohnt sich der Kauf des Kontaktgrills bei Netto?

Der Optigrill GC705D von Tefal ist hochwertig verarbeitet. Er verfügt über 6 voreingestellte Grill-Programme und 2 Zusatz-Programme. Egal ob ihr Burger, Geflügel oder Steaks grillen wollt, es findet sich das ideale Programm. Wenn doch ein Programm fehlen sollte, könnt ihr dafür den manuellen Modus verwenden. Der Grill besitzt Sensoren, um zu erkennen, wie dick das Grillgut ist und erstellt daraus die optimale Grilldauer und Temperatur.

Die untere Grillplatte des Gerätes ist leicht schräg angebracht. Dadurch fließt der Bratensaft und überschüssiges Fett beim Grillen nach vorn in die Ablaufschale. Das hat 2 Vorteile: Das Grillgut wird auch bei viel Flüssigkeitsaustritt wirklich gegrillt und fängt nicht an, im eigenen Saft zu kochen. Andererseits lässt sich das Gerät so im Anschluss einfacher reinigen, da insbesondere die hinteren Scharniere nicht so leicht verdrecken. Die Grillplatten lassen sich herausnehmen und einzeln abwaschen und sind auch spülmaschinenfest.

Die Grillfläche ist groß genug, um 2 Personen mit Steaks, Würstchen und Gemüse gleichzeitig zu bekochen. Bei mehreren Personen kommt das Gerät allerdings an seine Grenzen. Alles in allem ist aber zum Preis von 89 Euro der Tefal Optigrill GC705D ein sehr gutes Angebot für Grillfans.

