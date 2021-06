Nicht nur Amazon reduziert zum Primeday die Preise – auch Saturn hat einige interessante Rabattaktionen auf Lager. So bietet der Elektronikmarkt etwa die Nintendo Switch Lite gerade zum absoluten Top-Preis an. GIGA hat alle Infos für euch.

Nintendo-Switch-Lite im Preisverfall: So haben sich die Preise seit Release geändert

Die Nintendo Switch Lite ist seit dem September 2019 auf den Markt. Die meist etwas 100 Euro günstigere Variante der Switch ist kleiner und damit unterwegs etwas besser zu nutzen. Sie ist in verschiedenen Farben erhältlich und besitzt ein „echtes“ Steuerkreuz. Ihr fehlen dafür die abnehmbaren Joy-Cons und vor allem die Möglichkeit, sie per Docking-Station am TV zu nutzen.

Werfen wir einen Blick auf die Preisentwicklung laut idealo: Zum Release im Herbst 2019 hatte die Switch Lite einen UVP von 249 Euro, war aber praktisch sofort für etwa 220 Euro zu haben. Bereits im Oktober 2019 wurde die 200-Euro-Marke unterboten. Etwas langsamer sinkend hielt die grobe Richtung des Preises nach unten bis in den Februar 2020 an – bis hierhin ein typischer Preisverfall. Dann kam die Corona-Pandemie.

Während des ersten Lockdowns stieg die Nachfrage nach Switch-Konsolen enorm an, auch das Spiel „Animal Crossing: New Horizons“ war ein zusätzlicher Beschleuniger für die Nachfrage in der ersten Jahreshälfte 2020. Weil die reguläre Switch-Konsole wochenlang ausverkauft war, stieg auch die Nachfrage nach der Switch Lite enorm, wodurch wiederum die Preise anstiegen. Ironischerweise wurde mitten im Lockdown zwar einmalig und kurzzeitig ein Preis von 169 Euro erreicht – historische Bestmarke! Doch größtenteils lag der Preis bei über 200 Euro. In der zweiten Jahreshälfte 2020 entspannte sich die Lage wieder. Zumeist lag der Preis für die Nintendo-Konsole bei ungefähr 195 Euro, dank häufiger Ausbrüche nach unten konnte man jedoch regelmäßig Schnäppchen um 180 Euro machen.

Solltet ihr euch für den Kauf einer Switch Lite entscheiden, könnt ihr euch auch noch überlegen, ein Nintendo Switch Online-Abo abzuschließen. Diese Spiele gibt es nämlich kostenlos dazu:

Die Nintendo Switch Lite ist das kompakte Leichtgewicht und ein waschechter Handheld, der ohne abnehmbare Joy-Cons auskommt. Wer dennoch Interesse an der großen Schwester hat, findet hier die reguläre Nintendo Switch im Preisverfall.