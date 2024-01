Nur 20 €: Eins der beliebtesten Brettspiele zum Schleuderpreis

Monopoly gehört zu den Brettspielklassikern schlechthin. Nun könnt ihr euch eine besondere Variante für nur 20 Euro bei Amazon sichern.

In so gut wie jedem Haushalt ist oder war mindestens ein Exemplar von Monopoly zu finden. Die Spielregeln sind einfach und schnell erklärt, der Spielverlauf vom Würfelglück oder -pech der Spielenden abhängig. Bei Amazon könnt ihr gerade eine besondere Version von Monopoly zum Schnäppchenpreis ergattern. Dabei handelt es sich um „Monopoly: Reise um die Welt“, welches der Versandhändler derzeit mit einem Rabatt von satten 47 Prozent verkauft.

Reise um die Welt: Worum geht es in diesem Monopoly?

Die grundsätzlichen Regeln des klassischen Monopoly, das Amazon ebenfalls für euch mit einem Rabatt in petto hat, bleiben bei „Reise um die Welt“ erhalten. In eurem Zug würfelt ihr mit zwei sechsseitigen Würfeln und zieht eure Spielfigur eurem Würfelwert entsprechend nach vorne. Dabei besucht ihr dieses Mal aber keine Straßen oder Bahnhöfe, sondern reist um die Welt und entdeckt Sehenswürdigkeiten. Zudem sind eure Figuren gleichzeitig Stempel, mit denen ihr die Orte per Stempelabdruck auf dem abwischbaren Spielplan markiert, die ihr bereits besucht habt.

Was macht „Monopoly: Reise um die Welt“ besonders?

Im Spiel könnt ihr sogenannte Reisetagebuchkarten erhalten. Wenn ihr solch eine Karte zieht, dürft ihr diese dauerhaft mit eurem Stempelabdruck versehen und sogar in künftigen Spielpartien nutzen. Das treibt den Wiederspielwert immens nach oben, wobei Monopoly natürlich immer für eine Runde gut ist. Und ihr könnt dabei sogar noch etwas lernen, denn in der Mitte des Spielplans befindet sich eine große Weltkarte. Die jeweiligen Sehenswürdigkeiten sind auf der Karte markiert, wodurch ihr direkt erfahrt, wo sich beispielsweise Angkor Wat oder Rapa Nui auf der Welt befinden.