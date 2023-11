OLED-TV Black Friday: Top-Bild zu Superpreisen

Wenn ihr zum Black-Friday-Week nach einem Fernseher mit toller Bildqualität sucht, hier ist eure Chance: Aktuelle OLED-TVs von LG sind stark reduziert zu haben – in verschiedenen Größen jeweils zum Superpreis. Wir erklären euch, was die Fernseher kann und welche die beste Größe für euch ist.

Geiles Bild, günstig: LG OLED A29LA

Fantastische Bildqualität zum Einstiegspreis: LGs OLED-TV 48A29LA gibt’s anlässlich des Black Fridays zum Schnäppchenpreis von 599 Euro bei MediaMarkt und Saturn – versandkostenfrei. Ihr bekommt einen Fernseher in der Größenklasse 48 Zoll, die in praktisch jedes Zimmer passt.

LG OLED48A29LA: 4K-OLED-TV, 48 Zoll OLED-TV mit 48 Zoll, 4K, Dolby Vision, HDR10, 60 Hz, 4× HDMI 2.0, Triple Tuner, Modelljahr 2022, Stiftung Warentest „gut“ (1,8) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 10:19 Uhr

Der Fernseher unterstützt 4K-Auflösung, Dolby Vision und hat mit web OS ein Betriebssystem, das Apps aller relevanten Streaming-Anbieter unterstützt. Der Standfuß ist einfacher und auf erweiterte Features wie HDMI 2.1 und 120 Hz müsst ihr gegenüber Modellen aus der B- und C-Serie verzichten. Wenn euch eine traumhafte Bildqualität für TV und Streaming ausreicht, könnt ihr hier aber mit gutem Gewissen zugreifen.

Normalerweise hat der LG OLED A29LA einen Online-Bestpreis von 690 bis 740 Euro, unter 600 Euro war er vorher laut idealo erst einmal erhältlich. Das Modell überzeugt auch die Fachpresse: Die Stiftung Warentest hat das den Fernseher im Juli 2022 mit einer Traumwertung von „gut“ (1,8) bewertet.

Top-OLED-TV 55CS6LA: Was ihr wissen müsst

Der LG OLED 55CS6LA ist unsere Empfehlung in der Größe von 55 Zoll. Er ist mit 979 Euro (bei Amazon ansehen) sogar etwas günstiger als sein 2023er-Pendant aus der B-Serie (siehe unten).

LG OLED55CS6LA: 4K-OLED-TV, 55 Zoll OLED-TV mit 55 Zoll, 4K, Dolby Vision, HDR10, 120 Hz, 4× HDMI 2.1, VRR, Triple Tuner, Modelljahr 2022 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 11:20 Uhr

Vorteil ist bei dem Gerät aus der CS-Serie, dass man 4× statt nur 2× HDMI-2.1-Ports und dank des breiten Standfußes minimal besseren Sound bekommt. Dafür ist das Gerät schon im Vorjahr 2022 rausgekommen und der Bildprozessor entsprechend eine Generation älter, was im Alltag aber wenig Unterschied macht. Gerade für Spieler, die zum Beispiel neben einer PS5 auch eine Xbox Series X oder einen PC am Gerät betreiben wollen, ist das ein sehr gutes Angebot.

OLED-TV B39LA: Aktuelles Modell in 3 Größen im Angebot

Der LG OLED B39LA ist ein OLED-Fernseher aus dem aktuellen Modelljahr 2023. Er ist in drei Größen mit Bilddiagonalen von 55 Zoll, 65 Zoll und 77 Zoll anlässlich der Black-Friday-Woche stark reduziert (im MediaMarkt-Onlineshop ansehen, bei Amazon ansehen).

55-Zoll-Version:

LG OLED55B39LA: 4K-OLED-TV, 55 Zoll OLED-TV mit 55 Zoll, 4K, Dolby Vision, HDR10, 120 Hz, 2× HDMI 2.1, VRR, Triple Tuner, Modelljahr 2023 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 10:17 Uhr

65-Zoll-Version:

LG OLED65B39LA: 4K-OLED-TV, 65 Zoll OLED-TV mit 65 Zoll, 4K, Dolby Vision, HDR10, 120 Hz, 2× HDMI 2.1, VRR, Triple Tuner, Modelljahr 2023 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 08:08 Uhr

77-Zoll-Version:

LG OLED77B39LA: 4K-OLED-TV, 77 Zoll OLED-TV mit 77 Zoll, 4K, Dolby Vision, HDR10, 120 Hz, 2× HDMI 2.1, VRR, Triple Tuner, Modelljahr 2023 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 08:25 Uhr

Die Fernseher stammen aus LGs B-Serie (mittlere Oberklasse), besitzen neben dem Top-Bild eines OLED-Panels auch die für Spieler wichtigen Eigenschaften 120 Hz, zwei der vier HDMI-Ports sind HDMI-2.1-Schnittstellen und VRR (FreeSync/G-Sync/Adaptive Sync) wird ebenfalls unterstützt. Das Modell ist vielfach preisgekrönt, die Stiftung Warentest hat zum Beispiel die 65-Zoll-Version im Oktober 2023 mit „gut“ (Note 1,8) bewertet.

Die Preise sind für alle drei Größen jeweils Online-Bestpreise und konkurrenzlos günstig. Bonus: Während ihr bei vielen Händlern noch den Speditionsversand in Höhe von rund 40 Euro zusätzlich bezahlen müsst, ist dieser hier inbegriffen.

Für Film-Fans: OLED-TVs mit Ambilight von Philips

Ambilight mag nicht jeder, viele schwören aber darauf: Ein LED-Streifen auf der Rückseite des TV-Gerätes projiziert Licht, passend zur Farbe des Bildinhaltes, auf die im besten Fall weiße Wand hinter dem Fernseher. Das schafft Stimmung, lässt das Bild größer und immersiver wirken – insbesondere für Filme und Serien kann das ein Gewinn sein. Aktuell sind Ambilight-OLEDs von Philips in zwei Größen reduziert. Beides super Angebote.

Philips OLED TV 55OLED708/12 (55 Zoll) 4K-Fernseher mit Ambilight, OLED, Metallrahmen und 120 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 11:05 Uhr

Philips 65OLED808/12 (65 Zoll) Statt ca. 1.800 Euro. OLED-TV mit 3-Wege-Ambilight, 120 Hz, VRR, HDR10+, Dolby Vision, 2nd Gen. LG OLED ex Panel, 2× HDMI 2.0, 2× HDMI 2.1, Android TV, Modelljahr 2023. Chip-Wertung: Sehr gut (1,4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 10:24 Uhr

Das Beste vom Besten: LG Signature OLED 88 Zoll mit 8K

Warum sollte man sparen wollen, wenn Geld eh keine Rolle spielt? Diese lästige Logikfrage mal beiseite geschoben ist LGs unglaublicher 88-Zoller tatsächlich ein gutes Angebot. Schlappe 25.000 Euro kostet der Gerät (ja, der Gerät) bei Saturn, normalerweise liegt der Online-Bestpreis bei unleistbaren 27.100 Euro. Die Lieferzeit ist bei einem so exklusiven Produkt natürlich recht hoch, dafür spart ihr aber zusätzlich die Versandkosten in Höhe von 29,95 Euro – und das macht dieses Schnäppchen natürlich nochmal wesentlich besser!

LG Signature OLED88Z39LA: 8K OLED-TV, 88 Zoll Statt ca. 27.100 Euro : Gigantischer OLED-TV in 8K-Auflösung (7.680 x 4.320), mit Dolby Vision, Alpha9 Gen6 AI-Prozessor 8K, webOS 23. Mehr Fernseher geht nicht. Modelljahr 2023. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 10:36 Uhr

Warum ein OLED-TV?

Der Vorteil von OLEDs gegenüber klassischen LCD-Fernsehern sind die selbstleuchtenden Bildpunkte (OLED = Organische Leuchtdioden). Dadurch sind die Farben intensiver, die Ausleuchtung besser und das Schwarz ist echtes Schwarz – das Bild sieht schlicht beeindruckend aus. Und das übrigens auch aus spitzeren Winkeln – wenn eine größere Gruppe TV schaut, leiden die außen Sitzenden nicht unter Farbverfälschungen.

Hat OLED Nachteile?

Ja, die Maximalhelligkeit ist etwas geringer als bei Top-LCDs. Außerdem nimmt die Leuchtkraft der OLEDs mit der Zeit ab. Wenn Elemente lange Zeit konstant angezeigt werden (Senderlogos oder UI-Elemente in Spielen), können diese somit „einbrennen“. Diese Probleme haben die Hersteller aber mit den letzten Generationen in den Griff bekommen – an einem aktuellen OLED-Fernseher hat man bei alltäglicher Nutzung viele Jahre Freude.

Ist der Fernseher gut fürs Streaming geeignet?

Ja, LGs gelungenes webOS-Betriebssystem in Version 23 bietet Apps für praktisch alle relevanten Streaming-Dienste und Mediatheken. Zudem wird (unter anderem) der HDR-Standard Dolby Vision unterstützt, dank dem Filme und Serien auf Netflix, Disney+, Apple TV+ und anderen Diensten noch einmal deutlich besser aussehen können. Neben Ethernet kommt man auch per WLAN ins Netz.

Sind die OLEDs auch für Gaming empfehlenswert?

Ja. 2 der 4 HDMI-Ports beim B-Modell und sogar alle 4 Ports beim C-Modell sind HDMI-2.1-fähig, können also auch von Zuspielern in 4K mit 120 Hz und VRR/FreeSync/G-Sync bedient werden – für die aktuelle Konsolengeneration (PS5 und Xbox Series X) sowie PCs ist das optimal. Allerdings ist einer der beiden HDMI-2.1-Ports beim B-Modell auch gleichzeitig ein eARC-Port, mit dem man Soundbars anschließen kann, könnte also, je nach Setup, belegt sein.

Unabhängig davon besitzen alle OLEDs aber den Vorteil eines geringeren Input-Lags gegenüber LCD-Fernsehern, fühlen sich im Gameplay also direkter an.

Was ist mit seriellem Fernsehen?

Auch dafür eignen sich die Fernseher sehr gut, der α7 4K AI-Prozessor der 6. Generation erledigt einen sehr guten Job beim Hochskalieren von geringer auflösenden Inhalten. Alle in Deutschland relevanten Betriebsarten können dank dem integrierten Triple Tuner dekodiert werden.

Wie ist der Ton?

Für einen Flachbild-Fernseher haben alle vorgestellten Modelle einen guten Sound, der für den Alltag reicht. Wer Kino-reifen Sound will, sollte trotzdem eine Soundbar oder gar ein Surround-System anschließen, entsprechende Anschlüsse (HDMI eARC und S/PDIF) sind vorhanden. Wichtig zu wissen: Zwar unterstützen die Modelle Dolby-Atmos-Dekodierung, allerdings kein DTS-HD, wie es einige ältere LG-Geräte noch konnten. Heimkino-Enthusiasten können den Support per Adapter oder mit einem modernen AV-Receiver nachrüsten.

Welche Größe ist für wen geeignet?

Eine Bilddiagonale von 55 Zoll ist für einen Sitzabstand von 1,40 bis 2,10 Metern optimal. Wer mehr Bild haben möchte greift zum 65-Zöller, der für einen Abstand von 1,65 bis 2,48 m geeignet ist, bei 77 Zoll sind etwa 2 bis 3 m Sitzabstand am besten geeignet. Die optimale Größe kann aber auch von anderen Faktoren abhängen – dem zur Verfügung stehenden Platz, Anwendungsfällen und individuelle Vorlieben zum Beispiel.

Alle hier vorgestellten Fernseher können auch per VESA-Halterung an der Wand angebracht werden. Bedenkt, dass gerade 77 Zoll ziemlich groß sind und damit nicht für jede Wand geeignet. Vorher auszumessen ist also dringend empfehlenswert! Hier die Maße in cm für die drei Panel-Größen (berechnet auch 1 bis 2 cm für den Rahmen zusätzlich ein):

Zoll Breite (cm) Höhe (cm) Diagonale (cm) Bildfläche (cm²) 48 Zoll 106cm 60 cm 122 cm 7.320 cm² 55 Zoll 122 cm 69 cm 140 cm 8.418 cm² 65 Zoll 144 cm 81 cm 165 cm 11.664 cm² 77 Zoll 171 cm 96 cm 196 cm 16.416 cm²

