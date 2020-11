Wer sich günstige und überraschend gute In-Ear-Kopfhörer gönnen möchte, der kann jetzt die True Wireless Earbuds Basic S von Xiaomi für nur wenige Euro kaufen. Die Bewertungen sprechen eine deutliche Sprache. GIGA hat alle Details für euch.

Xiaomi True Wireless Earbuds Basic S bei Otto für nur 17 Euro

Gute Kopfhörer zum Preis von nur 17 Euro? Das kann eigentlich nur ein Scherz sein – ist es nicht. Dieses Xiaomi-Modell ist ein echter Geheimtipp, wenn man sich für wenig Geld einen guten In-Ear-Kopfhörer kaufen möchte. Nur für kurze Zeit wurde der Preise bei Otto von 30 auf 17 Euro gesenkt. Mit dem Code 80681 entfallen sogar die Versandkosten, sodass man tatsächlich nur die 17 Euro zahlt. Da kann kein anderer Händler mithalten. Wer Interesse hat, sollte nicht warten und schnell zugreifen. Sie könnten zügig vergriffen sein.

Zum Angebot bei Otto

Doch taugen die günstigen Kopfhörer wirklich etwas? Bei Otto haben viele Kunden bei der Bestellung nicht viel von den Xiaomi-Kopfhörern erwartet und wurden positiv überrascht. Der Klang ist im Hinblick auf den Preis sehr gut. Und das sogar, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs sind. Die Kopfhörer sind so klein und in die Ohrmuschel integriert, dass fast keine Windgeräusche entstehen und so der Klang kaum beeinflusst wird. Gleichzeitig kann man hören, was um einen passiert. Bei Amazon gibt es sogar über 20.000 Bewertungen und 4,1 von 5 Sternen. Das spricht schon eine deutliche Sprache.

Was man sonst noch wissen sollte

Die Xiaomi True Wireless Earbuds Basic S werden bereits per Bluetooth 5.0 mit dem Handy, Laptop oder Tablet verbunden und arbeiten damit effizienter und zuverlässiger als mit früheren Bluetooth-Versionen. Man kann vier bis fünf Stunden kabellos Musik genießen und den Kopfhörer dann in der Ladestation zwei Mal komplett aufladen, sodass man auf etwa zwölf Stunden Spielzeit kommt. An den Kopfhörern befindet sich ein Knopf, der zur Sprachsteuerung genutzt werden kann. Ansonsten sollte man wissen, dass kein Ladekabel mitgeliefert wird. Ein Micro-USB-Kabel dürfte aber sicher jeder noch haben. Für 17 Euro sollte man zugreifen. Weitere Black-Friday-Angebote findet ihr hier.