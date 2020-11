Wer aktuell auf der Suche nach einem guten und bezahlbaren 4K-Fernseher mit 55 Zoll ist, der kann heute bei Otto zuschlagen. Dort wird der Samsung GU55TU8079 nur noch wenige Stunden zum Preis von 450,06 Euro verkauft. GIGA verrät euch, wie ihr auf diesen niedrigen Preis kommt.

Samsung-4K-TV bei Otto heute besonders günstig

Bei Otto gibt es nur noch heute den Samsung-Fernseher GU55TU8079 zum Preis von 499 Euro. Aktuell gibt es zusätzlich mit dem Code 12356 11 Prozent Rabatt, sodass man auf 444,11 Euro kommt. Überraschenderweise wird der Fernseher nicht als Speditionsware eingestuft, sodass die Versandkosten nur bei 5,95 Euro liegen. Ihr bekommt den Fernseher also für insgesamt 450,06 Euro. Eine dicke Ersparnis. Der Code mit dem Rabatt gilt aber nur noch heute.

Zum Angebot bei Otto

Der Samsung-Fernseher ist technisch auf dem neuesten Stand und bietet alle Annehmlichkeiten, die man sich von einem TV wünscht. So gibt es ein hochauflösenden 4K-Bildschirm mit einer Diagonale von 55 Zoll und „Crystal Display“-Technologie, das Inhalte optimiert für eine bessere Darstellung. Es handelt sich um einen Smart-TV, der per WLAN oder LAN mit dem Internet verbunden wird und alle Features abrufen kann. Dazu gehören natürlich Streaming-Dienste wie Netflix, aber auch Sprachassistenten wie Alexa. Der spezielle „Game Modus“ sorgt dafür, dass sich das Bild an eine aktuelle Konsole anpasst. Zum Anschluss gibt es drei HDMI-Ports. Ansonsten einen Triple-Tuner mit Antenne, Sat und Kabel. Wer möchte, kann sich den Fernseher auch an die Wand hängen.

Was ist besser?

Für wen lohnt sich der Kauf des Samsung-4K-Fernsehers?

Für alle, die sich einen möglichst großen, guten und günstigen Samsung-Fernseher kaufen wollen. Man bekommt ein solides Modell, das trotz des geringen Preises in Tests überzeugt hat. Der Samsung-Fernseher bietet alles, was man heutzutage wirklich benötigt. Entsprechend positiv sind die Bewertungen der Käufer bei Otto. Da das Angebot nur für sehr kurze Zeit gilt, sollte man zuschlagen, wenn man gerade auf der Suche nach genau so einem Fernseher ist.