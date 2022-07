Wer einen Blick auf das kompakte Smartphone-Flaggschiff Google Pixel 6 wirft, aber auf Sparpreise wartet, kann jetzt zugreifen. Für 529 Euro gibt es das Smartphone bei Amazon, als Bonus erhält man sogar noch die kabellosen In-Ear-Kopfhörer Pixel Buds A dazu.

Pixel-Doppelpack am Prime Day im Angebot

Zum Prime Day gibt es das Pixel 6 in allen drei Farben bei Amazon für 529 Euro (bei Amazon ansehen), die Pixel Buds A-Series gibt es kostenlos obendrauf. Achtet allerdings auf die, je nach Farbwahl, teils längeren Lieferzeiten.

Das ist das Pixel 6

Gute Software, lange Updates, quirliges Design – so lassen sich die Smartphones aus Googles Pixel-Serie wohl am besten zusammenfassen. Das gilt natürlich auch fürs Pixel 6, das wohl erfolgreichste Pixel-Smartphone bislang. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Software hat Google in den wichtigen Bereichen per Update nachgebessert und jetzt ein richtig gutes Smartphone am Start. Hier unser Hands-On-Video:

Die Stärken des Pixel 6 liegen vor allem in der Fotografie und intelligenter Software mit vielen cleveren Pixel-exklusiven Features. Die Leistung von Googles Tensor-Chip liegt im oberen Bereich, das 90-Hz-AMOLED-Display ist angenehm flüssig. Das Design ist, wegen der die Kameras beinhaltenden Visor-Leiste und der grünen und roten Farbvarianten, durchaus auffällig.

Also alles gut? Nun, der In-Display-Fingerabdrucksensor gewinnt trotz Software-Verbesserungen noch keine Geschwindigkeitswettbewerbe. Gegenüber dem deutlich teureren großen Schwestergerät Pixel 6 Pro muss man auf’s 120-Hz-Display und einen Teleskop-Zoom in der Kamera verzichten. Zum Prime-Day-Preis von 529 Euro sind diese Kompromisse aber zu verschmerzen. Nicht zuletzt, weil es noch In-Ear-Kopfhörer als Geschenk obendrauf gibt.

Pixel 6 kaufen, Pixel Buds A gratis dazu erhalten

Die Pixel Buds A-Series sind optimal auf die Zusammenarbeit mit den Pixeln und anderen Android-Smartphones abgestimmt. Die Kopplung erledigt sich fast von selbst, der Google Assistant ist integriert. Besonders punkten können die kleinen Begleiter bei der klaren Klangqualität und ihrer hohen Ladegeschwindigkeit.

Google Pixel 6 + Pixel Buds A Statt 611,99 Euro: Pixel-Power im Doppelpack – beliebtes Google-Smartphone mit guter Kamera und Software + kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Google Assistant. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 15:46 Uhr

Prime Day: Was ihr wissen müsst

Bevor ihr zuschlagt: Kunden, die Amazon Prime abonniert haben, bekommen teilweise höhere Rabatte, können früher auf die Angebote zugreifen und sparen sich Versandkosten. Wer kein Kunde ist, kann Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen (Schüler, Studenten und Azubis sogar 6 Monate lang). Wenn ihr das nicht möchtet, habt einen Blick auf die Konterangebote anderer Händler wie MediaMarkt und Saturn. In unserem Übersichtsartikel findet ihr weitere Deal-Angebote zum Prime Day – oder hier:

