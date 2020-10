Bei Saturn und MediaMarkt habt ihr derzeit die Möglichkeit, euch die Highlights der PS4-Ära zu Sparpreisen zu schnappen. Ein exzellentes Spiele- und zwei Konsolen-Bundles mit FIFA 21 sind dort aktuell im Angebot.

Falls ihr bisher noch nicht dazu gekommen seid, die PlayStation 4 so richtig wertzuschätzen, habt ihr nun bei MediaMarkt und Saturn die perfekte Gelegenheit, um dies nachzuholen: Die Elektronik-Shops bieten aktuell drei hervorragende Bundles an, mit denen euch der PS4-Einstieg leicht gemacht wird – und das zu echten Top-Preisen. Hier findet ihr die PS4-Deals.

PS4: Top-Spiele und Konsolen-Bundles stark reduziert

MediaMarkt bzw. Saturn bieten euch sowohl günstige Konsolen-Bundle mit FIFA 21 (entweder mit einer PS4 Slim oder einer PS4 Pro) als auch das im Preis reduzierte „PlayStation Spiele“-Bundle an, mit dem ihr euch drei der besten Spiele der aktuellen Konsolengeneration zum Sparpreis sichern könnt: Spider-Man, The Last of Us: Remastered und Horizon: Zero Dawn dürfen in keiner Spiele-Sammlung fehlen – mit diesen Hits bekommt ihr Stunden voller preisgekrönte und emotionaler Action geboten.

PS4-Deals: Spiele-Bundle

PS4-Deals: Konsolen-Bundles

Kennt ihr euch mit Sonys Konsolen aus? Beweist euer Wissen in unserem PlayStation-Quiz!

Beweise dein Wissen über PlayStation in unserem Quiz! Hast du alle Daten von Sonys Konsole drauf? Schläfst du nachts mit der PS4 unter deinem Kopfkissen? Warst du schon seit der PlayStation 1 dabei? Kennst du das erfolgreichste Spiel auf der PlayStation oder sagt dir der Name Kevin Butler etwas, dann solltest du unbedingt weiterklicken und dein Wissen in diesem ultimativen Quiz testen!

Gefallen euch die „PS4″-Deals bei MediaMarkt und Saturn? Werdet ihr euch eines der stark reduzierten Bundles sichern? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und sagt uns dort eure Meinung im Kommentarbereich!