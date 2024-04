„Prominent getrennt“ Staffel 3: Wer muss die Villa verlassen?

Das Warten hat ein Ende: Seit dem 3. April läuft die brandneue Staffel von „Prominent getrennt“! Wir verraten dir, welche Paare aus der Villa der Verflossenen fliegen.

In dieser Reality-Show dreht sich alles um Beziehungen! Genauer gesagt um ehemalige Paare, die in einer luxuriösen Villa in Kapstadt ihre Vergangenheit aufarbeiten und in verschiedenen Wettkämpfen mit anderen Ex-Pärchen bis zu 100.000 Euro gewinnen können. Schon in der ersten Folge geht es hoch her, mit einer Mischung aus großen Emotionen, Dramen und herzzerreißenden Momenten – ein absolutes Muss für Trash-TV-Enthusiasten!

Legat-Sprössling bei „Prominent getrennt“ im Suff-Eklat

Mit derben Sprüchen und exzessivem Alkoholkonsum sorgt der Legat-Sprössling in der zweiten Folge von „Prominent getrennt“ für Aufsehen. Sarah Liebich und Nico Legat haben seit ihrer dramatischen Trennung im TV privat kein Wort miteinander gewechselt. Ihre Begrüßung im Wagen fällt entsprechend frostig aus, wobei die Influencerin feststellt, dass ihr Ex „etwas zugelegt“ habe. Nach seinem Eintreffen in der Villa wollte Nico eigentlich beweisen, dass er sich nach seinem Fremdgehskandal zum Positiven verändert hat. Doch von dem neuen, gewandelten Nico ist bisher nicts zu spüren. Stattdessen bittet der Frauenheld Kim Virginia um einen Kuss (den sie dankend ablehnt), versucht sein Glück bei Melina (die auf Distanz geht) und trinkt reichlich Alkohol. „Heute wird es gefährlich, ich werde Gas geben“, strotzt der Reality-Star vor Selbstbewusstsein. Sehr zum Missfallen seiner Ex-Freundin, die sich von ihrem einstigen Partner ein anderes Verhalten gewünscht habe: „Das zeigt mir, dass seine Freundlichkeit und zuvorkommende Art ein Stück weit falsch und gespielt sind.“ Auch die Männer nervt Nicos Verhalten: „Der hat echt ein Problem dieser Typ“, sagt Tommy Pedroni, nachdem der Casanova ihn gebeten hat, ihn mit einer Löffeladung Spaghetti zu füttern.

Liebescomeback bei Melina und Tim?

Einige Fans hoffen auf eine Reunion zwischen Melina Hoch und Tim Kühnel. Immerhin geben die beiden bei „Prominent getrennt“ zu, erst seit 4 Monaten inoffiziell getrennte Wege zu gehen! Obwohl sie offiziell Ende 2020 ihre Trennung bekannt gaben, gingen sie danach noch eine Weile miteinander aus. Bei der Begrüßung wirkt das Ex-Paar jedoch sehr kühl und distanziert zueinander. Trotzdem gibt es laut Tim „noch so ein Prozent Hoffnung, weil wir einfach eine starke Verbindung hatten“. Könnte die Zeit in der Villa den ehemaligen Liebenden helfen, ihre Gefühle zueinander wiederzuentdecken?

Bei Melina und Tim scheinen noch Gefühle im Spiel zu sein. (© RTL)

Riesen Zoff bei Gina und Emily

Der nächste Streit zwischen Emily Katarzyna und Gina Beckmann steht schon vor der Tür. Auch in der zweiten Folge geraten die beiden Ex-Partnerinnen immer wieder verbal aneinander. Diesmal soll die Blondine ihre Ex-Freundin versehentlich angespuckt haben. Daraufhin gerät die Situation komplett außer Kontrolle, als sich das Ex-Paar gegenseitig mit Schimpfwörtern beleidigt. Schließlich verlässt Gina wütend den Raum und wirft sogar ein Bild von der Wand, auf dem sie mit ihrer Ex zu sehen ist. Für sie ist klar, dass das Kapitel mit Emily nun endgültig abgeschlossen ist.

Zwischen Gina und Emily fliegen erneut die Fetzen. (© RTL)

Chiara und Lukas geraten aneinander

Auch zwischen Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat kracht es gewaltig. Im Beisein der anderen Ex-Paare geraten die beiden Ex-Partner in eine hitzige Diskussion. Lukas behauptet, dass er aufgrund von Chiaras Charakterzügen nicht mehr glücklich in der Beziehung war. Besonders gestört habe ihn ihre „kalte Art“. Chiara hingegen sieht das Liebes-Aus ganz anders. Sie ist vor allem über die Art und Weise der Trennung enttäuscht, die für sie wie aus heiterem Himmel kam. Kurz vor dem Break habe ihr Ex noch von „Heirat“ und „Kindern“ geredet. Ob die beiden entgegen ihrer Differenzen in der Villa als Team harmonieren?

Chiara und Lukas diskutieren vor den Augen aller über ihre Trennung. (© RTL)

Die Letzten werden die Ersten sein

Immerhin ein Paar, das niemand auf dem Zettel hatte, arbeitete beim ersten Spiel erstaunlich gut zusammen. Nico Legat und seine Ex-Freundin Sarah konnten auf der „Liebesschaukel“ die meisten Sprichwörter vervollständigen, wodurch sie in der nächsten Folge nicht nominiert werden dürfen. Welche Paare werden stattdessen rausgevotet und müssen ums Weiterkommen zittern?

