„Prominent getrennt“ Staffel 3: Wer muss die Villa verlassen?

Das Warten hat ein Ende: Seit dem 3. April läuft die brandneue Staffel von „Prominent getrennt“! Wir verraten dir, welche Paare aus der Villa der Verflossenen fliegen.

In dieser Reality-Show dreht sich alles um Beziehungen! Genauer gesagt um ehemalige Paare, die in einer luxuriösen Villa in Kapstadt ihre Vergangenheit aufarbeiten und in verschiedenen Wettkämpfen mit anderen Ex-Pärchen bis zu 100.000 Euro gewinnen können. Schon in der ersten Folge geht es hoch her, mit einer Mischung aus großen Emotionen, Dramen und herzzerreißenden Momenten – ein absolutes Muss für Trash-TV-Enthusiasten!

Video-Tipp: Hier erfahrt ihr, wie die deutschen Trash-TV-Stars heute aussehen!



Sarah und Nico bei „Prominent getrennt“ im Krisengespräch

Sarah und Nico müssen noch einige Dinge klären. Bei der ersten Gelegenheit nimmt die Influencerin ihren Ex zur Seite und fragt ihn, warum er überhaupt an der Show teilnimmt. Für Nico Legat ist die Antwort eindeutig: „Ich will dir zeigen, dass ich mich verändert habe, dass ich viel reflektiert habe.“ Gleichzeitig zieht er in Einzelinterviews vor der Kamera über seine Ex her: „Sie ist einfach nicht für diese Branche geeignet. Sie sollte sich auf Social Media konzentrieren und diese Welt schnell verlassen. Ich will das Spiel gewinnen, alles andere ist mir egal.“ Ironischerweise lügt er Sarah dann ins Gesicht: „Ich bin dir wirklich dankbar, dass du mich damit konfrontierst. Das macht mich wieder wach und heller. Ich hab dich betrogen, damit hab ich mich selbst gef...t!“ Natürlich hat seine Ex längst durchschaut, dass er nicht ehrlich ist: „Ich glaube nicht, dass Nico ein guter Lügner ist. Ich weiß, dass Nico ein guter Lügner ist."

Aber das ist noch nicht alles, denn unter dem Einfluss von Alkohol erzählt der 26-Jährige erneut von seinen sexuellen Eskapaden. Dieses Mal dreht sich das Gespräch um Swingerpartys und allem, was dazugehört. „Ich gehe auf Swinger Partys, ich finde das unglaublich geil. Dann war ich da, da waren auch zwei drei Gloryholes, da dachte ich mir, dass ich mir einen nuckeln lassen kann“, erzählt der Legat-Spross stolz. Doch dann sei plötzlich ein Mann aufgetaucht, mit dem er intim wurde. „Ich weiß nicht, in wie tiefe Löcher Legat noch fallen will. Ich glaube, heute hat er sich sein eigenes Loch geschaufelt“, kommentiert Mike das Verhalten seines Mitbewohners.

Nico Legat schlägt bei „Prominent getrennt“ wieder über die Stränge. (© RTL)

Vom blutigen Ende einer Party

In der Villa der Ex-Partner wird nicht nur gestritten, sondern auch gemeinsam gefeiert. Bei den Männern zerbricht ein Glas, wodurch sich Lukas an der Hand verletzt. „Das war wirklich unnötig“, kommentiert seine Ex-Freundin Chiara, die unbedingt gewinnen will. Die anderen Männer können sich jedoch kaum zurückhalten und machen schadenfrohe Bemerkungen. „Jackpot – da waren es nur noch fünf! Einfacher kannst du ins Finale nicht gehen, wenn das so weitergeht“, freut sich Mike über das Missgeschick seines Konkurrenten.



Emily und Gina fliegen raus

Am Abend ist es dann soweit – die finale Nominierung vor dem ersten Rauswurf steht an! Nachdem die Frauen ihre Entscheidung getroffen haben, sind nun die Männer an der Reihe und nominieren das Paar, das am nächsten Tag die Heimreise antreten muss. Wie erwartet müssen Emily Katarzyna und Gina Beckmann gehen, die sichtlich enttäuscht reagieren. „Eigentlich habe ich hier überhaupt nichts Positives erlebt“, erklärt Emily, während Gina von einem „Bro Island“ spricht.



Für Gina und Emily ist „Prominent getrennt“ nach der ersten Nominierung zuende. (© RTL)

