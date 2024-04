„Prominent getrennt“ Staffel 3: Wer muss die Villa verlassen?

Das Warten hat ein Ende: Seit dem 3. April läuft die brandneue Staffel von „Prominent getrennt“! Wir verraten dir, welche Paare aus der Villa der Verflossenen fliegen.

In dieser Reality-Show dreht sich alles um Beziehungen! Genauer gesagt um ehemalige Paare, die in einer luxuriösen Villa in Kapstadt ihre Vergangenheit aufarbeiten und in verschiedenen Wettkämpfen mit anderen Ex-Pärchen bis zu 100.000 Euro gewinnen können. Schon in der ersten Folge geht es hoch her, mit einer Mischung aus großen Emotionen, Dramen und herzzerreißenden Momenten – ein absolutes Muss für Trash-TV-Enthusiasten!

Sandra und Tommy bei „Prominent getrennt“ im Krisengespräch

Können die beiden endlich Frieden schließen? In der Sendung „Prominent getrennt“ stehen die ersten Aussprachen an! Den Anfang machen Sandra Sicora und ihr Ex-Freund Tommy Pedroni. Für den Influencer ist jedes Gespräch mit seiner Ex wie eine „Wundertüte“, da er nie weiß, was auf ihn zukäme. Während Sandra im Gespräch erneut Tränen vergießt, wirkt Tommy Pedroni die ganze Zeit über sehr distanziert. Sandra kritisiert, dass ihr Ex ihr nach der Trennung falsche Hoffnungen gemacht habe, indem er erneut mit ihr geschlafen habe. „Wir drehen uns im Kreis“, stellen beide am Ende fest. Rückblickend ist Sarah verletzt darüber, dass Tommy ihrer Liebe nach „Temptation Island“ keine Chance mehr gegeben hat.

Kim Virginia verpasst Max eine Ohrfeige – und fliegt raus

Bei einem vermeintlich harmlosen Frage-Antwort-Spiel verliert Kim Virginia völlig die Kontrolle. Sie droht sogar ihrem Ex-Freund: „Ich nehme dir auch noch dein Geld weg, sodass du gar nichts mehr hast.“ Auch die anderen Teilnehmer sind der Meinung, dass Kim Virginia keinen Anstand und Respekt gegenüber anderen Menschen zeigt. Als Max versucht, sie wegzuziehen und zu beruhigen, eskaliert die Situation komplett – Kim gibt ihm eine Schelle! Trotzdem entschuldigt sich die Kandidatin aus dem „Dschungelcamp“ nicht, sondern verteidigt ihr Verhalten weiter. Die übrigen Paare fordern schnell Konsequenzen, die am nächsten Morgen folgen. RTL gibt in einer Erklärung bekannt, dass Kim aus der Villa der Verflossenen fliegt. „Körperliche Gewalt hat bei ‚Prominent getrennt‘ keinen Platz. Daher müssen Kim Virginia und Emanuell die Villa verlassen.“ Die anderen Kandidaten sind nicht besonders enttäuscht darüber. „Karma is a b****“, sagt Sandra schadenfroh.

Nach einer Ohrfeige gegen Max müssen Kim und ihr Ex-Freund Emanuell umgehend die Villa verlassen. (© RTL)

Wer wird zuerst nominiert?

Am Ende der Sendung geben alle Frauen ihre Nominierungen bekannt. Die Mehrheit entscheidet sich hauptsächlich aufgrund des fortwährenden Zoffs dafür, Emily Katarzyna und Gina Beckmann zu nominieren. „Dieses ganze Gerede über Psyche und so weiter – das ist einfach nur gespielt“, ärgert sich Gina. Anschließend verkündet Mike eine wichtige Ankündigung. Auch die Männer haben noch die Möglichkeit zu nominieren. Ob Gina und Emily es schaffen werden, weiterhin in der Show zu bleiben?

Für Gina und Emily wird es bei der Nominierung eng. (© RTL)

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++