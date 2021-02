Razer möchte „Amor“ am Valentinstag ein wenig unterstützen und bietet verschiedene Bundles mit reichlich Gaming-Gear zu stark reduzierten Preisen an. Wir haben für euch besonders günstige „Valentinstags-Bundles“ herausgesucht und haben uns dabei auf Angebote mit Gaming-Tastaturen und Gaming-Mäusen beschränkt.

Razer Kraken-Headset & Razer DeathAdder V2-Maus & Razer Blackwidow V3 -Tastatur im Bundle – zum Bestpreis

Alle Angebote sind noch bis zum 15.02.2021 gültig (Valentinstag: 14.02.2021). Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt und daher gelten die Angebote nur so lange der Vorrat reicht.

Alle Razer-Bundle Angebote zum Valentinstag - jetzt bestellen

Das exklusive „Love at First Fight-Bundle“ von Razer enthält drei coole Gaming-Gear Artikel von Razer, die Razer DeathAdder V2- Maus (Schwarz), die mechanische Tastatur „Razer Blackwidow V3 Tenkeyless“ mit individueller Beleuchtung und das beliebte „Razer Kraken-Headset“ in Schwarz.

Im Razer-Shop kostet das „Love at First Fight Bundle“ 217,99 Euro, 19 % reduziert von bislang 269,97 Euro.

Ein Razer-Bundle in dieser Zusammensetzung gibt es zurzeit nicht im Handel, das Bundle ist nur im Shop von Razer verfügbar.

Im direkten Markvergleich verschiedener Online-Händler sind sämtliche Einzel-Produkte im Handel teurer, sofern wir die günstigsten Preise für jedes Produkt addieren. Dies bestätigt der Preisvergleich bei idealo.

Die günstigsten Preise der drei Razer-Produkte (Quelle: idealo.de): Tastatur: 103,28 Euro + Maus: 63,58 Euro + Headset: 53,5 Euro = 230,36 Euro. Ihr spart also Geld mit dem Razer Bundle „Love at First Fight“ und ihr müsst nicht jedes Produkt einzeln bei unterschiedlichen Händlern bestellen, wo der Bestand auf Dauer nicht gewährleistet ist.

Razer Valentinstags-Bundles - alle Angebote zum Bestpreis

Wir haben noch weitere Valentinstags-Angebote von Razer auf die gleiche Weise mit den aktuellen Marktpreisen verglichen und die Preise bei idealo als Referenz verwendet.

Im Razer-Shop kostet „Make Love, and War-Bundle“ 145,99 Euro (reduziert von 189,98 Euro). Im Marktvergleich kosten die Geräte zugenommen 166,76 Euro, ihr spart also 20,77 Euro.

Das Bundle enthält die Razer DeathAdder V2- Maus (Schwarz) und die mechanische Tastatur „Razer Blackwidow V3 Tenkeyless“ mit Beleuchtung.

Im Razer-Shop kostet das „Adore My Arsenal-Bundle“ 185,99 Euro (reduziert von 229,98). Im Marktvergleich kosten die Geräte zugenommen 200,13 Euro, ihr spart also ca. 15 Euro. Das ist nicht viel, aber ihr müsst nicht bei einzelnen Händlern bestellen und bekommt alle Geräte in einem Set.

Das „Adore my Arsenal-Bundle“ enthält die mechanische Tastatur „Razer BlackWidow V3 (Grün Switch / DE / Schwarz)“ mit stabiler Aluminium-Grundkonstruktion und die präzise „Razer DeathAdder V2“ Gaming-Maus.

Im Shop finden sich aber noch andere interessante Bundles, also stöbert einfach ein wenig.

Razer Valentinstags-Geschenk sichern mit Gutscheincode

Die aufgeführten Razer Gaming-Bundles sind also im Razer-Shop zum Bestpreis verfügbar und ihr bekommt zusätzlich ein exklusives Valentinstag-Geschenk, wenn ihr bei eurer Bestellung (bis 15.02.21) den „Gutschein-Code: VDAY21“ verwendet. Der Gesamtbetrag der Bestellung muss aber über 149 Euro liegen. Wir können euch leider nicht sagen was Razer verschenken wird, das ist wohl eine Überraschung!

Also schnappt euch eines der Angebote, sofern ihr gerade auf der Suche nach Gaming-Gear seid. Die hochwertigen Gaming-Tastaturen und Mäuse von Razer wurden speziell für Gamer entwickelt und nach den ästhetischen Ansprüchen von Gamern gestaltet. Sie zeichnen sich vor allem durch Genauigkeit, Haltbarkeit und besondere technische Features aus.