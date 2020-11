Samsung feiert den Black Friday nicht nur an einem Tag, sondern hat die Black Weeks bereits begonnen. Der südkoreanische Hersteller hat dazu ein spezielles Angebot gestartet, bei dem ihr ein Produkt kauft und das zweite Gerät kostenlos erhaltet. So beispielsweise das Galaxy S20 Plus und einen 4K-Fernseher gratis dazu. GIGA verrät euch, wie viel ihr wirklich sparen könnt.

Samsung Galaxy S20 Plus kaufen und TV geschenkt bekommen

Wer sich aktuell sowieso ein Samsung Galaxy S20 Plus kaufen wollte, sollte sich das Black-Week-Angebot direkt vom Hersteller nicht entgehen lassen. Dort gibt es zwei Produkte zum Preis von einem. Uns ist dabei die Kombination aus Samsung Galaxy S20 Plus und 50-Zoll-4K-Fernseher ins Auge gesprungen. Die Preisersparnis ist dort besonders hoch. Ihr kauft das Samsung Galaxy S20 Plus nämlich für 873,82 Euro und bekommt den Samsung Crystal UHD 4K TU8079 im Wert von 583,90 Euro kostenlos dazu.

Wählt einfach die zwei passenden Geräte für euch aus und ihr könnt sie zu einem viel geringeren Preis kaufen. Das Samsung Galaxy S20 Plus kostet im Preisvergleich aktuell um die 750 Euro. Der Fernseher kostet im freien Handel aktuell 399 Euro. Macht zusammen 1.149 Euro. Bei Samsung zahlt ihr aber nur 873,82 Euro. Ihr spart also fast 250 Euro. Ihr bekommt dafür eines der besten Android-Smartphones auf dem Markt und dazu noch einen guten Samsung-Smart-TV.

Viele weitere Angebote bei Samsung

Die Aktion bei Samsung beinhaltet viele verschiedene Kombinationen. Ihr könnt euch auch eine Waschmaschine, einen Monitor oder Laptop aussuchen und dazu den oben genannten TV, eine Soundbar, einen Staubsauger oder ein Handy erhalten. Achtet aber darauf, dass ihr die Preise vergleicht. So geht ihr sicher, dass ihr auch wirklich einen guten Deal macht und nicht auf ein vermeintliches Schnäppchen hereinfällt.