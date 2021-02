Bei Samsung wurde aktuell eine Aktion gestartet, bei der man das Galaxy Tab S7 kaufen und ein zweites Gerät kostenlos bekommt. Ihr habt die Wahl zwischen einem zweiten Android-Tablet, einem Smartphone, einer Smartwatch und anderen Produkten. GIGA hat die Details für euch.

Aktion mit dem Samsung Galaxy Tab S7 gestartet

Wer Interesse an dem aktuell wohl besten Android-Tablet hat, kann von einer Aktion bei Samsung profitieren. Im Rahmen des Valentinstags bekommt man nämlich beim Kauf des Samsung Galaxy Tab S7 ein zweites Gerät kostenlos. Das Tablet kostet bei Samsung 672,14 Euro, was zwar 56 Euro mehr als im Preisvergleich ist, dafür gibt es aber ein zweites Gerät kostenlos. Ihr habt dabei die Wahl zwischen folgenden Produkten, die ihr zusätzlich kostenlos erhaltet:

Samsung Galaxy Tab A7 (Wert: 182 Euro)

Samsung Galaxy Watch Active 2 (Wert: 139 Euro)

Samsung Galaxy A41 (Wert: 199 Euro)

Samsung Galaxy Buds+ (Wert: 84 Euro)

Samsung Galaxy Buds Live (Wert: 104 Euro)

Samsung HW-S40T Soundbar (Wert: 129 Euro)

Zum Angebot bei Samsung

Die Kombination aus Samsung Galaxy Tab S7 und dem Galaxy Tab A7 oder Galaxy A41 lohnt sich entsprechend am meisten. Es kommt halt drauf an, ob ihr eher ein zweites Tablet oder ein Handy benötigt. Normalerweise wäre auch die Galaxy Watch Active 2 viel mehr wert, aktuell wird die Smartwatch aber sehr günstig verkauft, sodass die Ersparnis da nicht so groß ist wie mit anderen Produkten. Effektiv würdet ihr das Samsung Galaxy Tab S7 also zu einem Preis von deutlich unter 500 Euro erhalten, was ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Was das Android-Tablet kann, verraten wir euch im Test vom Galaxy Tab S7.

Weitere Kombination bei Samsung-Aktion möglich

Samsung bietet aber nicht nur das Galaxy Tab S7 in der Aktion an. Ihr könnt auch ein Smartphone oder ein Notebook kaufen und erhaltet eins der oben genannten Geräte kostenlos dazu. Das Android-Tablet ist aber der beste Deal, da der Preis bei Samsung schon etwas gefallen ist. Die Aktion läuft bis zum 15.02.2021 und gilt solange der Vorrat reicht.