Falt-Smartphones sind besonders teuer – könnte man zumindest meinen. Der Preisverfall ist nach einigen Monaten auf dem Markt aber so massiv, dass man das Samsung Galaxy Z Flip 3 aktuell fast zum halben Preis bekommt. Da muss man sich schon die Frage stellen, ob man nicht so ein Smartphone statt ein Mittelklasse-Gerät kauft.

Samsung Galaxy Z Flip 3 im Preisverfall

Als das Galaxy Z Flip 3 Mitte August 2021 offiziell vorgestellt wurde, hat Samsung einen Preis von 1.049 Euro verlangt. Das war damals schon ein gutes Stück weniger als für den Vorgänger. Trotzdem war das Falt-Handy im Vergleich zu einem klassischen Smartphone wie dem Galaxy S21 einfach zu teuer. Das hat mittlerweile ein Ende. Aktuell bekommt ihr das Samsung Galaxy Z Flip 3 für schlappe 549,00 Euro (bei eBay anschauen), wenn ihr bei eBay den Code TECHNIKFREUDE verwendet, um den Preis um 50 Euro zu senken.

Es handelt sich laut der Beschreibung des Händlers um Neuware, die aber differenzbesteuert ist. Heißt also, dass ihr die Mehrwertsteuer nicht noch einmal abführen könnt. Vermutlich wurden hier Neugeräte in Zahlung genommen und werden jetzt weiterverkauft. Es handelt sich um einen Händler mit fast 200.000 Bewertungen und hundertprozentiger Zufriedenheit. Das gibt es auch nicht oft bei eBay. Wer also ein Samsung Galaxy Z Flip 3 günstig kaufen will, sollte zuschlagen. Der Preis gilt nur kurze Zeit.

Für wen lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy Z Flip 3?

Samsung Galaxy Z Fold 3 & Z Flip 3 im Hands-On: Noch nicht ganz Mainstream Abonniere uns

auf YouTube

Im Grunde für alle, die ein Falt-Handy haben, aber kein Vermögen dafür bezahlen wollen. Es handelt sich um die aktuelle Generation, die viel robuster ist als die Vorgänger und eine gute technische Ausstattung besitzt. Im Test hat das Samsung Galaxy Z Flip 3 einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen. Allein die Akkulaufzeit ist etwas zu gering. Der Rest hat aber überzeugt. Man bekommt ein Klapp-Handy, wie man es von früher gewöhnt ist. Wer genau so etwas sucht, kann hier besonders zu diesem Preis zuschlagen.