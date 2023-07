Wer sich das Galaxy Z Flip 5 gleich inklusive Vertrag vorbestellen möchte, sollte einen Blick in die MediaMarkt Tarifwelt werfen. Dort bekommt ihr das brandneue Klapphandy von Samsung mit Vodafone-Tarif zum absoluten Schnäppchenpreis. Wir verraten, für wen sich das Angebot lohnt und wie ihr noch mehr sparen könnt.

Samsung Galaxy Z Flip 5 mit Vertrag bei MediaMarkt vorbestellen

Die neuen Foldables von Samsung können ab sofort vorbestellt werden und wer mit dem Galaxy Z Flip 5 liebäugelt, kann mit dem aktuellen MediaMarkt-Angebot richtig viel Geld sparen (bei MediaMarkt ansehen). Mit einer UVP von satten 1.319 Euro ist das schicke Klapphandy nicht gerade günstig, doch mit Vertrag im Vodafone-Netz zahlt ihr in der Tarifwelt aktuell nur 149 Euro plus 39,99 Euro Anschlusspreis. Für eine monatliche Grundgebühr von 39,99 Euro ist der „green LTE“-Tarif mit dabei, der 30 GB Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat beinhaltet. Wenn ihr eure Rufnummer mitnehmt, gibt's zudem 50 Euro Wechselbonus per SMS mit „Bonus“ an 22234.

Dank der aktuellen Vorbesteller-Aktion von Samsung bekommt ihr nicht nur das Gerät mit doppeltem Speicher (512 GB statt 256 GB), sondern könnt zudem noch bis zu 250 Euro sparen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Hierfür müsst ihr ein Altgerät einsenden – dann gibt's 100 Euro Sofortbonus sowie 150 Euro Tauschprämie obendrauf. Die Vorbesteller-Aktion läuft allerdings nur bis 10.08.2023, das Galaxy Z Flip 5 wird dann ab dem 11.08.2023 ausgeliefert.

Tarif-Details im Überblick

Netz: Vodafone

Tarif: green LTE

30 GB LTE (max. 100 MBit/s)

(max. 100 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

50 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Samsung Galaxy Z Flip 5 mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr (monatlich) 39,99 Euro Zuzahlung (einmalig, zu Vertragsbeginn) 149 Euro Anschlussgebühr (einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten (einmalig) 0 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 1.148,75 Euro Gerätewert

(aktuell günstigster Online-Preis) 1.099 Euro Bonus

bei Rufnummernmitnahme 50 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) -0,25 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat -0,01 Euro Angebot ansehen

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 ohne Vertrag kostet derzeit mindestens 1.099 Euro. Der UVP liegt bei 1.319 Euro, doch dank Vorbesteller-Aktion bekommt ihr die 512-GB-Variante zum Preis der 256-GB-Variante und könnt darüber hinaus noch bis 10.08.2023 100 Euro Sofortprämie kassieren (Angebot ohne Vertrag ansehen). Streicht ihr dann auch noch die 50 Euro Wechselbonus ein, bekommt ihr den 30-GB-Tarif im Vodafone-Netz quasi kostenlos dazu.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestlaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann ab sofort monatlich gekündigt werden.

Das kann das Samsung Galaxy Z Flip 5

Mit dem Galaxy Z Flip 5 könnte Samsung so manchen Foldable-Skeptiker nun doch hinterm Ofen hervorlocken. Im Vergleich zum Vorgänger trumpft das Klapphandy der 5. Generation mit einigen sinnvollen Neuerungen auf. Das Außendisplay ist jetzt deutlich größer und bietet mehr Anwendungsmöglichkeiten, sodass das Handy nicht mehr so oft aufgeklappt werden muss. Das hat den netten Nebeneffekt, dass der 3.700-mAh-Akku länger durchhalten sollte. Zudem wurden der Falt-Mechanismus sowie die Robustheit optimiert. Das Samsung Galaxy Z Flip 5 hat im ausgeklappten Zustand einen 6,7 Zoll in der Diagonale messenden AMOLED-Bildschirm mit 120 Hz. Mit 8 GB RAM, bis zu 512 GB internem Speicher sowie dem Snapdragon-8-Gen 2-Prozessor liefert das Flip 5 mehr als genug Leistung für anspruchsvolle Anwendungen aller Art.

