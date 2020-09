Bildquelle: Samsung

Samsung hat eine Aktion gestartet, bei der die eigenen Android-Smartphones zu stark reduzierten Preisen verkauft werden. Neben einigen High-End-Smartphones ist uns dabei das Galaxy A21s ins Auge gesprungen. Für den Preis ist das Einsteiger-Handy ein echter Geheimtipp.

Samsung Galaxy A21s für 155 Euro kaufen

Samsungs Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da die Handys ein immer besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Der Druck aus China steigt, sodass sich Samsung immer mehr anstrengt. Das ist gut für uns Kunden, denn dann bekommen wir Handys wie das Galaxy A21 zu einem unglaublich guten Preis. Samsung hat den Preis für das Handy aktuell einfach so um fast 50 Euro gesenkt und so bekommt man das Smartphone für nur 155 Euro. Die Aktion gilt für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht.

Zum Angebot bei Samsung

Aktuell habt ihr noch die Wahl zwischen drei Farben. Die Aktion läuft aber nur bis zum 28.09.2020 und 23:59 Uhr – oder solange der Vorrat reicht. Bei dem Preis könnten wir uns gut vorstellen, dass das Handy vorher ausverkauft wird.

Ein Update auf Android 11 soll es auch geben:

Wieso ist das Samsung Galaxy A21s so interessant?

Das hat gleich mehrere Gründe. Samsung hat das Galaxy A21s im Vergleich zum A20s, das in Kürze bei Aldi verkauft wird, technisch ordentlich aufgewertet. So ist ein Quad-Core-Prozessor mit 3 GB RAM und 32 GB internem Speicher verbaut. Die Performance unter Android 10 ist okay. An zwei wichtigen Punkte wurde aber nachgelegt. Die Kamera löst nun mit 48 MP auf. In dieser Preisklasse ist das ungewöhnlich viel. Viel wichtiger ist aber das Upgrade beim Akku. Dort kann man nun auf 5.000 mAh zugreifen. Ansonsten bleibt es beim 6,5-Zoll-Display mit HD+-Auflösung, einem schicken Design und LTE-Modem. Erfreulicherweise können in diesem Handy sowohl zwei SIM-Karten als auch eine microSD-Karte mit bis zu 512 GB eingelegt werden. Man muss also keine Kompromisse eingehen. Für Einsteiger ist das Handy zu dem Preis ein echter Geheimtipp.

Falls euch das Galaxy A21s doch nicht gut genug ist, schaut bei Samsung rein, dort sind viele weitere Handys stark im Preis reduziert.