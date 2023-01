Die Samsung Galaxy Watch 5 ist noch nicht lange auf dem Markt erhältlich, doch die Preise sind schon stark gefallen. Samsung selbst hat den Preis für die Galaxy Watch 5 Pro jetzt radikal gesenkt und legt zudem noch ein Geschenk bei.

Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) im Preisverfall

Originalartikel:

Samsung hat mit der Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro zwei Smartwatches auf den Markt gebracht. Wie üblich bei Samsung-Hardware sinken die Preise sehr schnell und so ist es auch bei der Galaxy Watch 5 passiert. MediaMarkt und Saturn haben den Preis des 40-mm-Modells auf 225 Euro gesenkt (bei MediaMarkt anschauen). Kostenlos dazu erhaltet ihr die Galaxy Buds 2 im Wert von 80 Euro (bei Saturn anschauen). Ihr müsst nur beides in den Warenkorb legen, um von der Aktion zu profitieren.

Samsung Galaxy Watch 5 BT (40 mm) Statt 299 Euro UVP: Smartwatch mit Aluminium-Gehäuse und Fluorkautschuk-Armband. Abzüglich 50 Euro Cashback durch den Hersteller. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.01.2023 14:24 Uhr

Bevorzugt ihr das größere Modell mit 44 mm, dann müsst ihr mit 255 Euro kaum mehr zahlen (bei MediaMarkt anschauen). Durch die kostenlose Zugabe im Wert von 80 Euro erreicht ihr effektiv die günstigsten Preise laut Preisvergleich.

SAMSUNG Galaxy Watch5 BT 44 mm Smartwatch Aluminium Fluorkautschuk, M/L, Graphite Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.01.2023 14:24 Uhr

Wollt ihr lieber die Samsung Galaxy Watch 5 Pro (Test), dann könnt ihr diese auch etwas günstiger kaufen. Statt den 469 Euro, die Samsung zum Marktstart verlangt hat, will MediaMarkt aktuell nur noch 413 Euro haben (bei MediaMarkt anschauen). Das Pro-Modell ist durch den erheblich größeren Akku auch die bessere Wahl – vorausgesetzt, ihr wollt eine richtig große Uhr. Ansonsten ist das normale Modell auch sehr gut. Wichtig: Hier gibt es keine Kopfhörer gratis! Es lohnt sich, auf ein besseres Angebot zu warten.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro (45 mm) Statt 469 Euro UVP: Aktuelle Smartwatch von Samsung mit 1,4 Zoll AMOLED-Display, Bluetooth 5.2, EKG- und Blutdruckmessfunktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.01.2023 13:09 Uhr

Was taugt die Samsung Galaxy Watch 5?

Die Samsung Galaxy Watch 5 ist im Vergleich zur Galaxy Watch 4 eher ein kleines Upgrade. Hier ist sich Samsung treu geblieben und hat nur Kleinigkeiten verbessert. Ihr bekommt ein solide kleine Uhr, die sich perfekt ins Ökosystem einfügt. Die Galaxy Watch 5 Pro (Test) ist durch den großen Akku ein ganz anderes Kaliber. Diese mächtige Uhr macht am Handgelenk deutlich mehr her, hat zusätzliche Funktionen und eine viel höhere Akkulaufzeit. Kostet dafür auch etwas mehr. Insgesamt sind beide Uhren zu empfehlen, wenn ihr ein Samsung-Handy besitzt, denn nur so kann das volle Potenzial ausgeschöpft werden.