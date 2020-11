Wer sich aktuell einen neuen 4K-Fernseher kaufen, aber nicht zu viel Geld ausgeben möchte, der kann gerade bei Saturn zu einem Modell von LG greifen, das bei Stiftung Warentest mit „gut“ abgeschnitten hat. Doch nicht nur die Verbraucherorganisation ist angetan von dem Fernseher.

Saturn verkauft LG-TV mit 4K und 55 Zoll für unter 400 Euro

Es muss nicht immer gleich ein riesiger Fernseher für mehrere tausend Euro sein. Wenn ihr einen soliden und bezahlbaren TV mit 55 Zoll und 4K-Auflösung sucht, könnt ihr aktuell bei Saturn zugreifen. Dort wird der LG 55UN71006LB für nur 398,69 Euro verkauft. Wenn ihr ihn nicht selbst abholen könnt, dann fallen zusätzlich 29,90 Euro Versandkosten an. Doch auch dann bleibt ihr noch deutlich unter anderen Händlern wie Amazon, die über 500 Euro für diesen Fernseher verlangen. Optimalerweise solltet ihr den Fernseher aber abholen, um so den besten Preis zu bekommen.

Der LG-Fernseher bietet die Vollausstattung, die man sich wünscht. Es handelt sich um einen Smart-TV mit WLAN, der von WebOS angetrieben wird. Damit kann man dann Apps und sogar Spiele installieren. Netflix, Amazon Prime Video und viele andere Dienste sind direkt auf dem Fernseher nutzbar. Anschließen kann man sowohl Kabel-TV als auch Satellit. Zudem sind drei „HDMI 2.0“-Ports vorhanden sowie zwei USB-3.0-Anschlüsse. Ein Soundsystem mit 20 Watt sorgt für anständigen Klang. Wer möchte, kann den Fernseher auch direkt an die Wand hängen. Dazu lassen sich die Füße abschrauben.

Für wen lohnt sich der Kauf dieses LG-Fernsehers?

Der LG 55UN71006LB kam erst 2020 auf den Markt und hat viele Käufer überzeugt. Auch bei uns in der Familie kommt der Fernseher im Gaming-Zimmer mit einer PS4 Pro zum Einsatz und überzeugt dort durch eine gute Darstellung und den tollen Klang. Mit 400 Euro ist er sehr günstig, eignet sich super, um Filme und Serien zu schauen und kann damit alles, was ein aktueller Fernseher können muss. Negativ ist nur ein leichtes Clouding in dunkleren Szenen aufgefallen. Bei dem Preis ist das aber verschmerzbar, sodass man bei Saturn zuschlagen sollte. Wenn euch dieser Fernseher nicht passt, könnt ihr euch in unserer TV-Kaufberatung näher zu dem Thema informieren.