Schmerzen am Schreibtisch? Für 16,99 Euro hat Amazon die Lösung

Acht Stunden am Schreibtisch können ganz schön in den Rücken gehen. Wer sich von den Schmerzen befreien möchte, sollte in einen Monitorständer investieren. Den gibt es derzeit bei Amazon zum Sparpreis. Mit zwei praktischen Extras hebt sich die Monitorerhöhung von der Konkurrenz ab.

Amazon verkauft Monitorständer mit Rabatt

„Setz dich gerade hin!“ Viele kennen den Satz noch aus der Kindheit, die wenigsten befolgen ihn aber. Genau hier kommt der Monitorständer ins Spiel, den Amazon derzeit für 16,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) verkauft. Im Vergleich zum Normalpreis sparen Käufer ordentliche 26 Prozent, ein gutes Angebot also. Wir wissen nicht, wie lange der Rabatt gültig ist. Ihr solltet also nicht zu lange warten.

Monitorständer Mit Handyhalterung und Knotenpunkt fürs Kabelmanagement. Höhe: 10,4 cm, Breite: 42 cm. Maximale Tragkraft: 30 Kilo. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.03.2024 17:05 Uhr

Der Monitorständer (10,4 cm) bringt den Monitor auf eine angenehme Augenhöhe. Dadurch unterstützt er eine aufrechtere Sitzposition, die Rücken- und Nackenschmerzen vermeidet. Vor allem während längerer Arbeitsphasen am Schreibtisch kann sich das positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken.

Mit 42 x 23,5 cm (Länge x Tiefe) ist die Monitorerhöhung auch für Bildschirme mit einem großen Standfuß geeignet. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 30 Kilogramm. Auch ältere Monitore, die einiges an Gewicht auf die Waage bringen, finden auf dem Monitorständer also Platz. Für sicheren Halt sorgen vier rutschfeste Pads.

Zwei praktische Extras setzen den Monitorständer von vielen Konkurrenten ab: Links gibt es eine Handyhalterung, so können eingehende Benachrichtigungen, Anrufe oder Kalendereinträge immer im Blick behalten werden. Zudem verfügt die Monitorerhöhung über einen Knotenpunkt fürs Kabelmanagement. Damit ist für Ordnung auf dem Schreibtisch gesorgt.

Andere Einsatzzwecke sind ebenfalls denkbar. Statt einem Monitor kann auf der Erhöhung beispielsweise auch ein Drucker abgestellt werden. Drunter könnte man dann Druckerpapier verstauen.

Für wen eignet sich der Monitorständer bei Amazon?

Wer nach getaner Arbeit über Rücken- oder Nackenschmerzen klagt, sollte sich eine Monitorerhöhung zulegen. Schneller und günstiger kann man die Ergonomie am Schreibtisch kaum verbessern. Der Amazon-Preis ist attraktiv und der Monitorständer bietet einige clevere Extras. Hier kann man wenig falsch machen.

