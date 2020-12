Im Curved-Shop bekommt ihr gerade den ultimativen Smartphone-Geheimtipp Oppo Reno 4Z mit 5G und 120-Hz-Display inklusive Rundum-Sorglos-Tarif zum sehr günstigen Preis. Inklusive 7 GB LTE und Allnet-Flat zahlt ihr nur 15,99 Euro im Monat. GIGA rechnet nach und verrät, warum das Angebot so gut ist.

Oppo Reno 4Z 5G mit 7 GB LTE für 15,99 Euro im Monat

Leistungsstarke Mittelklasse-Smartphones aus China erobern Deutschland. Xiaomi hat es vorgemacht und mit Oppo mischt ein weiterer großer Player den deutschen Markt auf. Oppo gehört, wie auch OnePlus, zum chinesischen Konzern BBK Electronics, der für seine Preis-Leistungs-Kracher im Smartphone-Segment bekannt ist. Angesichts der technischen Eigenschaften des Oppo Reno 4Z 5G kann man kaum glauben, dass das Handy im Curved-Shop mit 7 GB LTE und Allnet-Flat aktuell für nur 15,99 Euro im Monat angeboten wird.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: o2

Tarif: Blau Allnet XL

7 GB LTE -Datenvolumen mit bis zu 21,6 MBit/s

-Datenvolumen mit bis zu 21,6 MBit/s Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Zum Angebot bei Curved

Zum Smartphone: Das Oppo Reno 4Z 5G ist erst seit Oktober 2020 auf dem Markt. Für ein Mittelklasse-Gerät listet es hervorragende Spezifikationen: Es verfügt über ein 6,5 Zoll LCD-Display mit FHD+-Auflösung und 120-Hz-Technologie. Der Mediatek Dimensity 800 Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2 GHz sowie 8 GB RAM sorgen für eine flüssige Bedienung und machen das Smartphone sogar für Gamer interessant. Verbaut ist überdies ein mit 4.000 mAh üppig bemessener Akku und Schnelladefunktion per USB-C mit bis zu 18 W. Auch wenn der Blau-Tarif kein 5G beinhaltet, könntet ihr mit dem Reno 4Z den neuen Mobilfunkstandard theoretisch nutzen, es ist also ein zukunftsfähiges Gerät.

Eine 3,5-mm-Klinkenbuchse ist vorhanden, die Quad-Rückkamera nimmt Fotos in bis zu 48 MP auf und kann auch 4K-Video aufzeichnen, die duale Frontkamera löst mit 16 MP bzw. 2 MP auf. Das Design ist schick, ein Fingerabdrucksensor ist im Powerbutton integriert. Abstriche muss man beim Speicher machen: Der 128 GB große interne Speicher lässt sich leider nicht per micro-SD-Karte erweitern. Nichtsdestotrotz ist das Handy, genau wie der Tarif, ein echter Preis-Leistungs-Kracher.

Zum Angebot bei Curved

Die Kosten des Tarifs im Überblick:

Grundgebühr: 24 × 15,99 Euro

Einmalige Zuzahlung für das Smartphone: 1 Euro

Anschlusspreis: gratis

Versandkosten: 4,86 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten Vertragslaufzeit: 389,62 Euro

GIGA rechnet nach: Was taugt der Vertrag?

Holen wir mal den Rechenschieber raus: Nutzt ihr den Vertrag über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, ergeben sich Kosten in Höhe von 24 × 15,99 Euro Grundgebühr + 1 Euro für das Oppo Reno 4Z 5G. Die Anschlussgebühr entfällt, es kommen jedoch noch Versandkosten in Höhe von 4,86 Euro obendrauf. Insgesamt also 389,62 Euro.

Das Handy kostet laut idealo.de aktuell mindestens 298 Euro. Zieht man diesen Betrag von den Gesamtkosten ab, bleiben effektiv 91,62 Euro für den Tarif übrig, was ca. 3,82 Euro im Monat entspricht. Ein sehr günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 7 GB LTE.

So könnt ihr jederzeit selbst ausrechnen, ob euer Handyvertrag wirklich günstig ist:

Zum Angebot bei Curved

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.