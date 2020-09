Bildquelle: Seagate

MediaMarkt hat gerade die Seagate Expansion Portable im kleinen 2,5-Zoll-Formfaktor mit 5 TB Speicher für unter 100 Euro im Angebot. Neben PC, NAS und Notebook lässt sich mit ihr auch der Speicher von Spielkonsolen simpel erweitern. Wir verraten, wie ihr die kompakte externe Festplatte noch günstiger bekommt.

GIGA DEALS sind immer echte Schnäppchen! Wir checken alle Preise im Netz und empfehlen euch nur Produkte, die gut und aktuell am günstigsten sind.

Kompakte externe Festplatte mit viel Kapazität fürs Geld

Die Seagate Expansion+ Portable liefert 5 TB Speicher und kostet dabei nicht die Welt. 99,43 Euro werden derzeit fällig, umgerechnet sind das rund 19,89 Euro pro TB – ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für externe Platten dieses Formfaktors und dieser Kapazität.

SEAGATE Expansion Portable, 5 TB HDD, 2.5 Zoll, extern

Zu diesem Preis bekommt ihr die kompakte externe Festplatte aktuell bei MediaMarkt und Amazon. Vorteil bei MediaMarkt: Wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, könnt ihr weitere 10 Euro sparen. Allerdings müsst ihr auf einen Mindestbestellwert von 100 Euro kommen, um den Newsletter-Gutschein einlösen zu können. Legt hierfür einfach einen günstigen Füllartikel mit in den Warenkorb, um den Preis für die Seagate Expansion Portable 5 TB nochmal um rund 10 Prozent zu senken.

Seagate Expansion+ Portable 5 TB: Wie ist die Leistung?

In Sachen Leistung bietet die Portable Festplatte von Seagate solide Daten. Dank USB-3.0-Anschluss schaufelt sie Daten angemessen schnell von A nach B. Wie bei portablen Festplatten im 2,5-Zoll-Formfaktor üblich, ist kein externes Netzteil notwendig. Der Strom kommt einfach über die USB-Buchse. Die Abmessungen der Festplatte im Gehäuse betragen 11,7 × 8 × 2,1 cm, mit 238 Gramm ist die Festplatte zudem recht leicht. Kompaktheit und Unabhängigkeit von externer Stromversorgung machen die Platte deswegen auch zu einem gelungenen „Upgrade“ für die mit 500 GB respektive 1 TB doch recht spartanische Speichermenge von Xbox One und PlayStation 4. Natürlich kann man die Festplatte aber genauso gut am Rechner einsetzen.

Laut eines Testberichts von TechRadar liegen typische Lese-Geschwindigkeiten zwischen 131 und 146 MB/s, schreibend schafft das Laufwerk zwischen 130 und 139 MB/s. Im Test konnte eine 10-GB-Datei vom Rechner auf die Platte in 78 Sekunden übertragen werden. Die Seagate-Festplatte bleibe im Betrieb stets leise und werde höchstens lauwarm.

Mein Fazit: Wer viel kompakten Speicher sucht und nicht bereit ist, in teure SSDs zu investieren, sollte hier zugreifen.