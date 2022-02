Seid ihr auf der Suche nach einem neuen Smartphone, aber braucht nicht unbedingt eins von Samsung oder Apple? Saturn hat mit dem Motorola Edge 20 Lite 5G gerade einen echten Geheimtipp inklusive eines günstigen Tarifs im Angebot. Wir haben alle Kosten ausgerechnet und verraten, warum sich das Angebot lohnt.

Saturn: Motorola Edge 20 Lite 5G inkl. 8 GB LTE & SMS- & Telefon-Flat

Gute Nachrichten für alle, die auf der Suche nach einem Top-Smartphone zu einem günstigen Preis sind. Saturn bietet das Motorola Edge 20 Lite inklusive 8 GB LTE-Volumen aktuell für sensationelle 12,99 Euro pro Monat an. Es fallen einmalig lediglich 34,94 Euro für Zuzahlung, Anschluss und Versandkosten an. Eine Allnet-Flat und kostenlose SMS in alle deutschen Netze ist ebenfalls mit dabei.

Das 6,7-Zoll große Edge 20 Lite ist der kleine Bruder des Edge 20, muss sich aber dank seiner top Akkulaufzeit und guten Performance nicht verstecken. Der interne Mittelklasse-Prozessor wird von 8 GB Arbeitsspeicher begleitet und sorgt für flottes Tempo. Der Akku hat eine Kapazität von 5.000 mAh und hält damit locker 1 bis 2 Tage durch und lädt innerhalb von 1,5 Std. komplett wieder auf.

Tarif-Details im Überblick

Anbieter: Telefónica

Tarif: Super Select M + Allnet/SMS-Flat

Netz: o2

8 GB LTE (max. 50 MBit/s)

(max. 50 MBit/s) Allnet-Flat und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Motorola Edge 20 Lite 5G mit o2-Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 12,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 29,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 3,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatlich und einmalige Kosten addiert) 346,70 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 290 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzüglich Gerätewert) 56,70 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 2,36 Euro Angebot ansehen

Das Motorola Edge 20 Lite kostet laut idealo-Preisvergleich im Neukauf aktuell ca. 290 Euro. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten des Tarif-Bundles ab, bleiben effektiv 56,70 Euro rein für den Tarif übrig. Dies geteilt durch die 24 Monate Mindestlaufzeit entspricht dann 2,36 Euro im Monat, die man effektiv für den Tarif zahlen muss. Ein echter Hammerpreis für eine Allnet und SMS-Flat mit 8 GB LTE-Datenvolumen. Einziger Wermutstropfen: Auf 5G müsst ihr bei diesem Tarif-Deal verzichten.

Wichtig: Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr rechtzeitig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht mehr um ein weiteres Jahr, sondern kann seit Anfang 2022 monatlich gekündigt werden.

