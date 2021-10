Günstiger als so manche Pizza: Wer schon immer eine Smartwatch haben, aber nicht zu tief in die Tasche greifen wollte, kann jetzt zuschlagen. Dank Rabattcode ist die funktionsreiche Uhr eines China-Herstellers für unter 10 Euro erhältlich. Einige Abstriche müssen Käufer aber machen.

Smartwatches bekannter Hersteller wie Apple oder Samsung kosten mehrere hundert Euro. Mit dem Funktionsumfang einer Apple Watch oder Galaxy Watch kann die Aukey LS02 zwar nicht mithalten. Dafür kostet die Smartwatch aber auch nur ein Bruchteil.

Aukey bietet Smartwatch für 9,99 Euro an

Für spottbillige 9,99 Euro (bei Aukey ansehen) können Interessierte die Smartwatch jetzt kaufen. Möglich macht das der Rabattcode „TS40LS02“, der während des Bezahlvorgangs eingegeben werden muss. Damit sinkt der Preis von regulär 49,99 Euro auf unter 10 Euro. Wir haben es getestet – es funktioniert.

Versandkosten müssen nicht entrichtet werden und zahlen lässt sich unter anderem über PayPal, Visa- und Mastercard, Google- oder Apple Pay. Aukey wirbt außerdem mit einem schnellen Verstand aus Deutschland und einer kostenlosen Rücksendung innerhalb von 30 Tagen.

Was man vor dem Smartwatch-Kauf wissen sollte, erklären wir im Video:

Aukey LS02: Mehr Fitness-Tracker denn Smartwatch

Natürlich müssen Käufer der Aukey LS02 mit einigen Abstrichen leben, die es bei teureren Smartwatches nicht gibt – zum Preis von unter 10 Euro dürfte das wohl niemanden überraschenden. So ist die Smartwatch vom Funktionsumfang eher mit einem aufgebohrten Fitness-Tracker à la Xiaomi Mi Band zu vergleichen. Heißt vor allem: Aufzeichnung sportlicher Aktivitäten (insgesamt 12 an der Zahl), Anzeige von Nachrichten oder Schlaf-Tracking. Alles grafisch hübsch aufbereitet in der Aukey-App. Die Installation von Drittanbieter-Apps ist jedoch nicht möglich.

Immerhin: Das 1,4-Zoll-Display löst mit 320 x 320 Pixeln auf, es ist ein Spritzwasserschutz nach IP68 integriert und zur Verbindung mit dem Handy gibt es Bluetooth 5.0. Kompatibel sind sowohl Android-Smartphones (ab Android 4.4) oder das iPhone (ab iOS 8.0). Aukey verspricht sogar die Steuerung der Musik-Playlist auf dem Handgelenk.

Für unter 10 Euro kann man sich das mal gönnen – und bei Nichtgefallen entweder zurückschicken oder als günstiges Weihnachtsgeschenk der Verwandtschaft unterjubeln.