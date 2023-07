Wenn ihr bereits eine Solaranlage besitzt oder gerade eine plant, wo ein Akku gut passen würde, dann solltet ihr euch dieses Angebot anschauen. Der 10-kWh-Speicher von TitanSolar ist mit vielen Wechselrichtern kompatibel und wird aktuell zum absoluten Schnäppchenpreis verkauft.

Akku-Speicher für Solaranlage im Angebot

Akkus für große Solaranlagen gelten als sehr teuer. Doch das gilt schon lange nicht mehr. Ihr bekommt mittlerweile nicht nur eine komplette Solaranlage mit 10-kWh-Akku für unter 10.000 Euro, sondern auch den Akku einzeln viel billiger. Selbst wenn ihr also schon eine Solaranlage habt, könnt ihr den Speicher nachrüsten und euren Autarkiegrad stark steigern. Aktuell gibt es ein Modell von TitanSolar mit 10 kWh an Kapazität für schlappe 2.399 Euro (bei TitanSolar anschauen).

Es fallen keine Versandkosten an und ihr müsst auch keine Mehrwertsteuer zahlen. Es bleibt also bei den 2.399 Euro. Ihr bekommt 10 Jahre Garantie. Es handelt sich um einen modernen LiFePO4-Akku, der ohne Probleme 6.000 Ladezyklen schaffen soll. Bei den geringeren Anschaffungskosten sind die Investitionskosten bei den Strompreisen schnell wieder eingespielt.

Der TitanSolar-Akku ist mit so gut wie allen Niedrigvolt-Invertern von bekannten Herstellern wie TitanSolar, Growatt, Deye, teilweise SMA, einige Victron, Solis, Goodwe und mehr kompatibel. Eine komplette Liste findet ihr hier (bei TitanSolar anschauen). Im Grunde mit allen, die Akkus mit 48-52V ansteuern können und dafür CAN / RS485 verwenden. Hochvolt-Wechselrichter werden nicht unterstützt. Informiert euch also vorher, ob der Akku wirklich kompatibel ist.

Von Profis beraten lassen

Wenn ihr bereits eine Solaranlage habt oder noch eine plant und den Akku hinzufügen wollt, dann solltet ihr euch in jedem Fall von einem Profi beraten lassen. Dieser prüft die Kompatibilität und informiert euch, was für den Umbau alles nötig ist. So seid ihr auf der sicheren Seite und kauft den Akku, der dann auch wirklich passt.

