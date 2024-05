Nur was für große Fans: Riesiges LEGO-Set zum Star-Wars-Tag 170 € günstiger!

Mit diesem Sammlerstück lässt sich die epische Schlacht von Hoth aus „Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“ zu Hause nachstellen. Warum es nur für Erwachsene geeignet ist und wo man das Set reduziert erhält, erfahrt ihr hier.

Als im Sci-Fi-Klassiker „Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“ der Schneeplanet Hoth von Darth Vader und dem Imperium attakiert wird, zeichneten monströse Ungetüme aus Metall, laufende Kriegsmaschinen mit dem Namen „AT-AT“, das Schlachtbild. Mit dem exklusiven „Star Wars AT-AT“-Set von LEGO aus der Ultimate Collector Series vereint ihr nicht nur langanhaltende Bastelfreude, sondern könnt die Schlacht um Hoth in euren vier Wänden zum Leben erwecken. Passend zum Star-Wars-Tag am 04. Mai gibt es dieses Set, sowie viele weitere, zum Angebotspreis. Doch was ist alles im Set enthalten, für wen eignet es sich überhaupt und lohnt sich der Kauf wirklich?

LEGO Star Wars AT-AT 75313 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.05.2024 16:25 Uhr

„Star Wars“ ist euer Ding? Unsere Kolleginnen und Kollegen von Kino.de präsentieren euch den Trailer zur neuen Serie „Star Wars: The Acolyte“:

Star Wars: The Acolyte - Trailer Deutsch

Was ist alles im „Star Wars AT-AT“-Set von LEGO enthalten?

Der AT-AT aus der Ultimate Collector Series (Modellnummer 75313) ist nur bei LEGO sowie ausgewählten Shops erhältlich und eignet sich aufgrund des Umfangs von 6.785 Teilen erst für erfahrene LEGO-Bauer ab 18 Jahren. Der offizielle LEGO-Store bietet das exklusive Set für 849,99 Euro an. Ganze 140 Euro günstiger gibt es den Walker beim Online-Händler Proshop: Dort kostet der Koloss 679,00 Euro (Stand 26. April 2024). Mit den Maßen von 24 x 62 x 69 cm (B x H x T) ist der imperiale Läufer ein riesiges Sammlerstück und verspricht Bastelspaß von mehreren Stunden. Mit den neun Minifiguren, darunter Luke Skywalker, General Veers sowie einige Snowtroopern, zwei Speeder Bikes und einem schweren E-Netz-Blaster könnt ihr die Schlacht von Hoth detailgetreu nachstellen. Oder ihr lasst eurer Fantasie freien Lauf und erschafft eure ganz neue, eigene „Star Wars“-Saga. Aufgrund seiner Größe bleibt der AT-AT ein echter Hingucker bei euch Zuhause.

Anzeige

Meister Yoda ist weise und so auch seine Worte. Klickt euch durch die Bilderstrecke und erfahrt, was er zu sagen hat:

Gibt es das „Star Wars AT-AT“-Set von LEGO auch günstiger?

Mehr als 600 Euro für das „Star Wars AT-AT“-Set von LEGO ist natürlich eine Hausnummer – auch wenn es sich um ein solch gigantisches Set handelt. Doch bevor ihr jetzt enttäuscht eure Segel streicht, es gibt auch günstigere Alternativen. Bei Online-Händlern wie Amazon oder Proshop könnt ihr ebenfalls einen „Star Wars AT-At“-Set (Modellnummer 75288) von LEGO ergattern, und zwar für einen Bruchteil des Preises. Das Set mit der Modellnummer 75288 ist für ca. 500 Euro weniger zu haben und bietet euch 1.267 Teile. Zwar ist der AT-AT mit einer Höhe von 34 cm etwas kleiner, doch lässt sich damit ebenfalls die Schlacht von Hoth detailgetreu nachstellen. Damit eignet sich dieser AT-AT auch für jüngere Fans, da sich das Zusammenbauen nicht so anspruchsvoll gestaltet wie das Profi-Set aus der Ultimate Collector Series.

Anzeige

LEGO Star Wars AT-AT 75288 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.05.2024 16:25 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.