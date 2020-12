MediaMarkt reduziert aktuell und für kurze Zeit die Preise verschiedener Audio-Highlights von Sony. Bis zum 20. Dezember bekommt ihr Sony Earbuds, Kopfhörer und Co. teils 37 Prozent günstiger. Wir zeigen euch die spannendsten Angebote.

Sony Earbuds WF-XB700 im MediaMarkt-Sale



Die kabellosen Sony WF-XB700 Earbuds bekommt ihr bei MediaMarkt zum reduzierten Preis von 92,99 Euro statt 149,99 Euro. Damit spart ihr mit dem Angebot 37 % im Vergleich zum UVP. Dabei könnt ihr zwischen den beiden Farbvarianten Blau und Schwarz wählen und bekommt mit dazu ein praktisches Ladeetui, mit dem sich die Kopfhörer schnell wieder aufladen lassen. 10 Minuten reichen hier schon für 60 weitere Minuten Abspielzeit aus. Zur genauen Ausstattung zählt wie folgt:

Kabellose In-ear-Kopfhörer

Geschlossenes, dynamisches System

Bluetooth 5.0

20-20.000 Hz

integriertes Mikrofon

Lautstärkeregelung

kompatibel mit Sprachassistenten

Freisprechfunktion (Headsetfunktion)

IPX4 (Spritzwasser- und Schweiß-Schutz)

Schnellladefunktion

9 Stunden maximale Betriebsdauer

ergonomische Tri-Hold-Struktur

inklusive vier verschiedene Ohrstöpsel-Größen

Sony WF-XB700 Earbuds bei MediaMarkt ansehen

Sony Bluetooth-Kopfhörer WH-XB700 reduziert

Wer für seine Musik, Podcasts, Telefonate und Co. lieber On-ear-Kopfhörer nutzen möchte, bekommt mit den Sony WH-XB700 das passende Kopfhörer-Pendant. Auch hier könnt ihr zwischen den beiden Farbvarianten Blau und Schwarz wählen. Der reduzierte Preis liegt bei knapp 103 Euro statt dem UVP von 149,99 Euro. Ein leistungsstarker extra Bass mit klaren Tönen lässt sich wahlweise kabellos via Bluetooth oder kabelgebunden mit anderen Geräten abspielen. Bequeme und weiche Ohrpolster passen sich dabei genau an euren Ohren an. Zu den technischen Features und weiteren Ausstattung zählen unter anderem:

Bluetooth 4.1

10 Meter Reichweite

Integriertes Mikrofon

Lautstärkeregelung und Steuerung an der Hörmuschel

Headsetfunktion

1x Micro-USB

1x 3,5 mm Klinke

Kompatibel mit Sprachassistenten

30 Stunden maximale Betriebsdauer

300 Stunden Stand-by-Zeit

Schnellladefunktion

Sony WH-XB700 On-ear Kopfhörer bei MediaMarkt

Audio-Rabatt bei Mediamarkt bis 20.12.20 sichern

Wer ohnehin mit neuen Kopfhörern liebäugelt oder noch nach einem Weihnachtsgeschenk für Freunde oder Familie sucht, findet alle reduzierten Audio-Modelle von Sony direkt auf der Angebots-Seite von MediaMarkt. Die Sale-Preise gelten dabei ab sofort und noch bis zum 20.12.2020.