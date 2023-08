Sorge um „Goodbye Deutschland“: Wird die Sendung eingestellt?

„Goodbye Deutschland“ zählt zu den beliebtesten Reality-TV-Serien im deutschen Fernsehen. Doch mittlerweile sehen die Quoten anders aus.

Die Dokusoap „Goodbye Deutschland! – Die Auswanderer“ wird seit 2006 regelmäßig auf dem Fernsehsender VOX ausgestrahlt. Die Show begleitet Menschen, welche sich den Traum vom Auswandern erfüllen. Dabei geht es mit ganz unterschiedlichen, meist beruflichen Zielen in die verschiedensten Länder. Durchschnittlich konnte die Show im Juli 2023 rund eine Million Zuschauer begeistern. Aber nicht jeder Erfolg währt ewig – wie die Quoten nun zeigen.

Spannung, Schicksalsschläge und jede Menge Drama. Reality-TV begleitet Menschen, die ihr Publikum zu unterhalten wissen. In unserem Video zeigen wir euch die krassesten Momente in der deutschen Reality-TV-Geschichte.

„Goodbye Deutschland! – Die Auswanderer“ fällt unter 10 %

Bis Juli 2023 konnte „Goodbye Deutschland! – Die Auswanderer“ immer einen zehn-prozentigen Marktanteil in der Zielgruppe erreichen. An dem Montagabend vom 14. August 2023 war dem jedoch zum wiederholten Male nicht so. Das Reality-TV-Format fiel unter den gewohnten Marktanteil. Grund dafür war vermutlich die Konkurrenz: Im Ersten lief die Übertragung des Fußballspiels zwischen VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln. Ob dieser Fall reicht, um über eine Absetzung der Dokusoap nachzudenken, bleibt abzuwarten.

Seit 2006 präsentiert das Reality-TV-Format bereits Auswanderer, die auch nach der Sendung im öffentlichen Leben stehen. Das sind die Stars von früher:

Diese Auswanderer haben es geschafft

„Goodbye Deutschland! – Die Auswanderer“ hat schon einige Kult-Prominente hervorgebracht. Zu den beliebtesten und am längsten Begleiteten gehören beispielsweise Familie Reimann, Jannine Weigel oder auch Daniela Katzenberger. Alle dieser Teilnehmer konnten sich durch die Sendung einen Namen machen und Prominenz erlangen. In der Spin-off-Serie „Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben“ auf RTL II ging es in der ganzen Sendung nur um die Familie Reimann. Auch Daniela Katzenberger erhielt ihre eigene Sendung: „Daniela Katzenberger – Natürlich blond“. Es folgten weitere Sendungen von und mit Daniela Katzenberger und mittlerweile ist die Unternehmerin hauptsächlich als Influencerin auf Social Media tätig.