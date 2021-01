Die Speicherwochen bei Saturn und MediaMarkt bieten euch die Chance auf günstige SSDs, externe Festplatten, SD-Karten und andere Speichermedien zu echten Sparpreisen. Wir zeigen euch die Highlights der Speicher-Aktionen.

Bei den Speicherwochen könnt ihr aktuell SD-Karten, SSDs, externe HDDs und USB-Sticks zu To-Preisen sichern. Die Spar-Aktion bei Saturn und MediaMarkt ist noch bis zum 18. Januar verfügbar. In dieser Zeit gibt es sowohl feste Deals als auch wechselnde Tagesangebote von 18 bis 9 Uhr morgens. Hier findet ihr die Highlights der Speicherwochen.

Speicher-Deals bei MediaMarkt und Saturn

Damit ihr auf eurem PC und eurem Laptop sowie auf eurer Switch, PS4 und Xbox One immer genug Speicherplatz für eure Daten zur Verfügung habt, könnt ihr jetzt bei den Speicherwochen bei MediaMarkt und Saturn zuschlagen und euch mit internen oder externen Speichermedien versorgen. Wir zeigen euch hier unsere Favoriten der Rabatt-Aktionen. Beachtet außerdem, dass es neben diesen Dauerbrennern auch noch jeden Abend von 18 bis 9 Uhr morgens Tages-Deals abzustauben gibt.

SANDISK Ultra SD-Karte (200 GB)

SANDISK Extreme Portable SSD (1 TB)

