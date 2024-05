Squad Busters: Alle Infos zum Deutschland-Release, Pre-Register & Download

Mit Squad Busters steht der Release von einem neuen Spiel aus dem Hause Supercell bevor. Alle Infos dazu geben wir euch hier.

Egal ob Clash of Clans, Brawl Stars oder Clash Royale, der finnische Spieleentwickler Supercell hat einige der größten und beliebtesten Handyspiele aller Zeiten herausgebracht. Mit Squad Busters startet Ende Mai 2024 das neueste Spiel des Entwicklers in Deutschland. Im Multiplayer-Actionspiel könnt ihr ein Team aus bekannten Charakteren aus dem Supercell-Universum zusammenstellen.

Ziel ist es euren Trupp zu stärken, Aufgaben zu erledigen und feindliche Teams zu besiegen. Indem ihr andere Spieler bezwingt, könnt ihr deren Beute erlangen. Der Trupp, der am meisten Beute sammelt oder stiehlt, gewinnt das Spiel. Alle Infos zu Release, Pre-Register und Download gibt es hier.

Wann kommt Squad Busters in Deutschland raus?

Während Squad Busters bereits in ein paar wenigen Ländern am 23. April 2024 gestartet ist, mussten sich die deutschen Fans noch etwas länger gedulden. Heute am Mittwoch, den 29. Mai 2024, geht das Spiel aber nun auch endlich hierzulande an den Start. Squad Busters ist für IOS User im AppStore und für Android User im Google Play Store verfügbar. Bereits im Vorfeld können sich User über die offizielle Website vor-registrieren.

So könnt ihr euch schon jetzt Belohnungen und Skins sichern

Um die Vorregistrierungen zum Release anzukurbeln hat sich Supercell etwas Spannendes einfallen lassen. Ab bestimmten Meilensteinen in der Zahl der Registrierungen bekommt jeder registrierte Spieler jeweils eine Belohnung für jedes der sechs Supercell Games. Namentlich sind das Squad Busters, Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach und Hay Day.

Aktuell haben sich über 30 Millionen Spieler registriert. Bei 40 Millionen gibt es eine weitere Belohnung. Bisherige Belohnungen sind zum Beispiel der Shelly Skin für Brawl Stars, ein Barbarenkönig-Skin für Clash of Clans oder ein El Tigre Skin für Squad Busters, welcher am Release Tag bereitgestellt wird. Diese kostenlosen Belohnungen solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

