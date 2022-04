Wer derzeit ein günstiges Pedelec sucht, wird bei Amazon fündig: Dort ist ein Unisex-City-E-Bike zum absoluten Spitzenpreis erhältlich. GIGA hat alle Details des Angebots für euch und verrät, für wen sich eine Anschaffung lohnt.

Amazon-Schnäppchen: City-E-Bike stark reduziert erhältlich

Bei Amazon ist momentan ein hochwertiges Pedelec zum besonders günstigen Preis von nur 799,99 Euro erhältlich. Normalerweise liegt der UVP des Prophete GENIESSER City-E-Bikes bei 1299,95 Euro. Zusätzliche Versandkosten fallen für das Unisex-Pedelec nicht an, sodass die 799,99 Euro den Endpreis darstellen. Das Fahrrad ist in der Farbe Weiß erhältlich.

Was für ein E-Bike bekommt ihr für 799,99 Euro von Amazon?

Das Prophete GENIESSER City-E-Bike ist voll verkehrstauglich ausgestattet mit leistungsstarken Vorder- und Hinterradbremsen, Beleuchtung und Reflektoren sowie einer helltönenden Klingel. Weiterhin bietet das bis zu 140 kg belastbare Pedelec einen robusten Gepäckträger für Einkäufe und Taschen.

Der wartungsfreie 237,5-Wh-Akku des Pedelecs verschafft euch eine Reichweite von bis zu 70 km und ist komfortabel hinter dem Sitzrohr angebracht. Zum Aufladen kann dieser auf einfache Weise entnommen oder bequem direkt am E-Bike geladen werden. Der Vorderradmotor von BLAUPUNKT leistet 250 Watt und bietet verschiedene Unterstützungsstufen sowie eine Schiebehilfe. Weiterhin gehören ein stabiles und schockresistentes Display ebenfalls von BLAUPUNKT und eine wartungsarme 3-Gang-Nabenschaltung von SHIMANO zur Grundausstattung des Prophete GENIESSER E-Bikes.

Für wen lohnt sich das Prophete GENIESSER City-E-Bike von Amazon?

Grundsätzlich lohnt sich die Anschaffung des Prophete-Pedelecs für jeden, der ein günstiges E-Bike für den Alltag in der Stadt sucht und auch gerne mal einen Ausflug ins Gelände unternimmt. Vorteile des Fahrrads sind in jedem Fall seine volle Verkehrstauglichkeit sowie die solide Ausstattung. Wer jedoch ein Pedelec für lange Touren sucht und entsprechend hohe Ansprüche hat, sollte sich nach einer dann hochpreisigeren Alternative umsehen. In unserem ausführlichen E-Bike-Test haben wir die empfehlenswertesten Modelle für euch zusammengestellt.

