Netflix hat eine Vielzahl von beeindruckenden Dokumentationen im Angebot. Neben einer Fülle von Filmen und Serien erfreut sich eine große Fangemeinde an faszinierenden und unkonventionellen Geschichten des Genres. Das kriminelle Treiben eines Betrügers in „Der Tinder-Schwindler“ und verstörende Ereignisse in amerikanischen Hotels in „Verschwunden: Tatort Cecil Hotel“ greift der Streamingdienst auf. Die neue Doku von Regisseur Henry Roosevelt „Kümmert euch um Maya“ befasst sich mit einem tragischen Familienschicksal. Wenn ihr eine bewegende Dokumentation schauen wollt, könnt ihr seit Montag, dem 19. Juni 2023 „Kümmert euch um Maya“ auf Netflix streamen.

Was erwartet euch bei „Kümmert euch um Maya“?

Es ist der Alptraum eines jeden Elternteils: Das eigene Kind wird krank, kann aber nicht von der konventionellen Medizin geheilt werden, da diese an ihre Grenzen stößt. Viel Hoffnung gibt es nicht. Dieses düstere Szenario eröffnet sich den Eltern von Maya Kowalski, als sie ihre zehnjährige Tochter ins Krankenhaus bringen. Doch dies markiert lediglich den Anfang einer erschreckenden Begebenheit, die im Jahr 2016 Amerika erschütterte. Je intensiver die Ärzte das Mädchen untersuchen, desto größer wird ihr Misstrauen gegenüber den Eltern. Ist das Leiden des Mädchens absichtlich herbeigeführt worden? Ist die Fürsorge der Eltern mehr Schein als Sein? Aufgrund der Zweifel wird den Eltern das Sorgerecht entzogen und Maya in staatliche Obhut genommen. Ein echter Horrormoment, der das gesamte Leben der Familie aus den Fugen geraten lässt.

Die wahren Ereignisse hinter „Kümmert euch um Maya“

Die Kowalski-Familie teilt die bewegende Geschichte ihrer Tochter aus ihrer eigenen Perspektive. Es werden Einblicke in die Erfahrungen mit der Kindermedizin in den Vereinigten Staaten gewährt. Es werden auch Momente angesprochen, die die Familie beinahe auseinandergerissen hätte. Wie Serien, dessen Skripte auf wahren Begebenheiten basieren, wie zum Beispiel „The Staircase“ oder „Dr. Death“, wirken die Erfahrungen und ungeschönten Berichte der Familie Kowalski unmittelbar auf das Publikum ein. Die Erfahrungsberichte schockieren, bewegen und berühren. Die Realität kann von Hollywood in detailgetreue Szenarien verpacken werden, doch letztendlich hinterlässt die pure Wahrheit ihre Spuren beim Publikum.

