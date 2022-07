Der Mivoc Hype 10 G2 ist ein ausgesprochen beliebter und gut bewerteter Subwoofer. Er besticht durch kompakte Maße, gute Klangqualität und einen attraktiven Preis. Am Prime Day 2022 lassen sich beim Kauf 20 Prozent zusätzlich sparen.

Amazon verkauft Mivoc Hype 10 G2 für 143 Euro

Im Rahmen des Prime Day 2022 ist der Mivoc Hype 10 G2 für 143 Euro bei Amazon zu haben, er ist um 20 Prozent rabattiert. Wer mit einem Aktiv-Subwoofer liebäugelt, kann jetzt praktisch bedenkenlos zuschlagen. Der Normalpreis beträgt 179 Euro, was eigentlich schon unverschämt günstig ist. Das Angebot gilt nur für Mitglieder vom Amazon Prime.

Was macht den Mivoc-Subwoofer bei Amazon so beliebt?

Wenn man bei Amazon in die Liste der Subwoofer-Bestseller schaut, ist der Mivoc Hype 10 G2 ziemlich weit oben zu finden (Stand: 12.07.2022). Die durchschnittliche Kundenbewertung liegt aktuell bei 4,7 von 5 Sternen.

Preislich handelt es sich um ein Budget-Modell, das aber auch teureren Konkurrenten das Wasser reichen kann. Der 10-Zoll-Treiber gibt Frequenzen ab 20 Hertz wieder, die Abmessungen des Gehäuses betragen 32 × 47,5 × 36 cm (Breite × Höhe × Tiefe).

Kein Design-Wunder, aber dafür technisch top und vor allem unschlagbar günstig: Der Hype 10 G2 ist ein Bestseller bei Amazon (Bildquelle: Mivoc)

Man sollte sich ein wenig mit den Einstellungen des Mivoc Hype 10 G2 beschäftigen, um das optimale Ergebnis zu erzielen: „Wenn man den Crossover-Regler auf oder unterhalb der Mittelstellung in Richtung 48 Hz nutzt, ist die Tieftonwiedergabe des Mivoc Hype 10 G2 in dieser Preisklasse fast schon einzigartig gut,“ erklärt Igor Wallossek auf seinem Blog Igor's Lab. Das Gehäuse aus MDF ist stabil und zweckdienlich, aber eher einfach verarbeitet und auch kein Design-Wunder. Es handelt sich um einen Subwoofer für Sparfüchse, der genau das tut was er soll und nebenbei den Geldbeutel nicht unnötig belastet.

Vorteile:

Sehr gute Bassleistung für seine Preisklasse

Gute Einstellmöglichkeiten erleichtern die Erreichung eines optimalen Sounds, z.B. Phasenumkehr-Option

Nachteile:

Einfache Verarbeitungsqualität und moderater Materialaufwand sind Zugeständnisse an den niedrigen Preis

Amazon Prime Day 2022: Das müsst ihr wissen

Die Rabatte gelten auch dieses Jahr wieder nur für Prime-Mitglieder , es ist ein kostenpflichtiges Amazon-Prime-Abo erforderlich (kann 30 Tage kostenlos getestet werden).

, es ist ein kostenpflichtiges Amazon-Prime-Abo erforderlich (kann 30 Tage kostenlos getestet werden). Die hier aufgeführten Sonderpreise gelten ab sofort bis Mittwoch, 13. Juli 2022, 23.59 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.

bis Mittwoch, 13. Juli 2022, 23.59 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei allen Angeboten gilt: „Solange der Vorrat reicht“. Es ist also ratsam, sich bereits vorher zu überlegen, welches Amazon-Gerät man haben will und schnell zuzuschlagen.

