Drei Spiele zum Preis von einem! Mit Super Mario 3D All-Stars können Switch-Besitzer drei beliebte Mario-Klassiker endlich auch unterwegs nachholen. Die begehrte Spielesammlung ist im Rahmen des Prime Day stark reduziert – so günstig war die Kollektion tatsächlich noch nie!

Prime-Day-Deal: Super Mario 3D All-Stars für 45,99 Euro

Vor rund einem Monat feierte Super Mario seinen inzwischen 35-jährigen Geburtstag. Zur Feier des Tages stellte Nintendo eine Kollektion der wohl besten 3D-Mario-Spiele für die Switch zusammen: Super Mario 3D All-Stars war geboren! In der Sammlung enthalten: Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Der Verkaufspreis bei Amazon lag bislang bei 54,99 Euro, zum Prime Day bietet der Online-Riese das Switch-Spiel erstmals für 45,99 Euro an – so günstig gab es Super Mario 3D All-Stars bislang nirgendwo zu kaufen!

Doch aufgepasst! Das Angebot gilt nur für Amazon-Prime-Mitglieder. Wer bislang noch kein Prime-Abonnement abgeschlossen hat, kann den Dienst 30 Tage kostenlos testen und dann kündigen. Auf diese Weise profitiert ihr von den günstigen Prime-Day-Preisen, müsst jedoch keinen Cent mehr ausgeben.

Das erwartet euch in der Switch-Umsetzung der drei Mario-Klassiker:

Super Mario 3D All-Stars am Prime Day: Das zeichnet die Spielesammlung aus

Für Fans der Super-Mario-Reihe führt beinahe kein Weg an Super Mario 3D All-Stars vorbei. Zumal Nintendo das Spiel nur noch bis zum 31. März 2021 zum Verkauf anbietet. Danach verschwindet die Spielesammlung aus allen Shops. Ob bis dahin noch ein günstigeres Angebot auftaucht, kann zum aktuellen Zeitpunkt keiner sagen.

Nintendo bleibt den Originalspielen bei der Switch-Umsetzung weitestgehend treu – mit allen Vor- und Nachteilen. So ist die Kamerasteuerung in Super Mario 64 etwa immer noch sehr hakelig, zudem wird ausschließlich ein Bildseitenverhältnis von 4:3 beim N64-Klassiker unterstützt.

Was man nicht vergessen sollte: Das Spiel ist gerade so günstig wie noch nie. Wenn man bedenkt, dass es sich bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart einen Platz auf den Bestseller-Listen von Amazon sichern konnte, dürfte das Prime-Day-Angebot ebenfalls schnell vergriffen sein. Mit anderen Worten: Wer aktuell über den Kauf von Super Mario 3D All-Stars nachdenkt, der sollte beim aktuellen Amazon-Angebot lieber schnell zuschlagen.