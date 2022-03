Kleinen Tarif zum kleinen Preis gesucht? Bei Mobilcom-Debitel habt ihr noch für wenige Stunden die Möglichkeit, ein richtig gutes Schnäppchen mitzunehmen. Für gerade einmal 4,99 Euro im Monat gibt's immerhin 4 GB LTE samt Allnet-/SMS-Flat – und das auch noch monatlich kündbar.

Allnet-/SMS-Flat & 4 GB LTE für 4,99 € im Monat bei Mobilcom-Debitel

Wer mit dem Smartphone hauptsächlich im WLAN unterwegs ist, der braucht nicht viel mobiles Datenvolumen. Und falls ihr auf der Suche nach einem kleinen, unkomplizierten und vor allem günstigen Handytarif seid, dann kommt dieses Top-Angebot von Mobilcom-Debitel gerade recht. Bei der Freenet-Marke bekommt ihr aktuell 4 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 21,6 MBit/s inklusive Allnet- und SMS-Flat im o2-Netz für nur 4,99 Euro im Monat (statt 15,99 Euro). Damit spart ihr satte 69 Prozent im Vergleich zum Normalpreis und der Tarif ist auch noch monatlich kündbar. Ihr geht also keinerlei Risiko ein und könnt jederzeit aussteigen, ein flexibler Vertragsbeginn ist ebenfalls möglich. Den Anschlusspreis in Höhe von 19,99 Euro könnt ihr euch erstatten lassen, indem ihr eine SMS mit dem Inhalt „AG Online“ binnen 2 Wochen nach Aktivierung an die 22240 sendet. Beachtet allerdings, dass das Angebot nur bis 07.03.22 (20 Uhr) gilt.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: o2

Allnet- und SMS-Flat

4 GB LTE-Datenvolumen (max. 21,6 MBit/s)

LTE-Datenvolumen (max. 21,6 MBit/s) EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbar

Grundgebühr pro Monat: 4,99 Euro

Einmaliger Anschlusspreis: 0 Euro (statt 19,99 Euro per SMS)

Günstiger 4-GB-Tarif: Für wen lohnt sich das Angebot?

Für alle, die wenig Datenvolumen benötigen und ihr Handy hauptsächlich zum Telefonieren und SMS schreiben nutzen. Auch für Kinder und Senioren ist der Tarif eine passende Option. Ihr bekommt hier eine wirklich günstige Allnet- und SMS-Flat mit ausreichend viel LTE-Datenvolumen, wenn ihr ohnehin hauptsächlich im WLAN unterwegs seid. Bei den meisten anderen Angeboten ist recht viel Datenvolumen enthalten, zu einem höheren Preis, doch manch einer braucht das gar nicht und möchte stattdessen flexibel bleiben sowie möglichst wenig bezahlen. Für diese Zwecke ist der Mobilcom-Debitel-Deal perfekt.

Angebot verpasst? Hier gibt's noch mehr aktuelle Schnäppchen-Tarife:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).